Maseczki w płachcie to jeden z największych kosmetycznych hitów ostatnich lat. Choć w azjatyckich krajach znane są od kilkudziesięciu lat, w Polsce dopiero teraz osiągnęły szczyt popularności. I nie ma mowy, żebyście do tej pory jeszcze się na nie nie natknęły - nawet jeśli specjalnie nie szukałyście ich w sklepach. Przeglądając Instagram co rusz można trafić na zdjęcie celebrytki/blogerki/koleżanki na zdjęcie w maseczce. Dlaczego cały świat zwariował na ich punkcie?

Przepis na maseczkę w płachcie DIY!

Maseczki w płachcie - czym się wyróżniają?

Maska w płacie to kawałek bawełnianego materiału wycięty tak, aby dokładnie przylegać do skóry twarzy. Całość nasączona jest skoncentrowaną esencją aktywnych składników, które podczas umieszczenia maseczki na skórze i dokładnemu dopasowaniu równomiernie wnikając w jej wgłąb. W przeciwieństwie do innych tworzą barierę zamykającą aktywne składniki bezpośrednio na skórze i nie parują podczas ich wchłaniania. Są przyjemne i łatwe w użyciu, a ich stosowanie może uzależniać.

Dodamy jeszcze, że odżywcze składniki, które zawierają, jako jedyne nie muszą być dodatkowo zagęszczane. Nawet, jeśli całość jest bardzo rzadka, nie będzie spływać z naszej twarzy - przytrzyma je materiał maseczki.

Jeśli nie masz doświadczenia w ich stosowaniu, podejrzewamy, że nie do końca wiesz, jak zintensyfikować ich działanie. Zerknijcie na 3 błędy, które możecie popełniać nakładając maseczki w płachcie.

Błędy, które prawdopodobnie popełniasz przy stosowaniu maseczek w płachcie:

Przed nałożeniem ich na twarz, poza tym, ze skóra musi być świeżo umyta, powinna być przetarta tonikiem. W ten sposób skóra będzie gotowa na wchłonięcie dobroczynnych składników i nie będzie obciążona innymi kosmetykami.

Maksymalny czas trzymania ich na skórze nie powinien przekraczać 30 minut. Dlaczego? Jeśli doprowadzisz do momentu, kiedy maska w płachcie zacznie wysychać, wówczas zadziała zupełnie odwrotnie, wysysając wilgoć.

Po ściągnięciu maski, nie myj twarzy, ani nie wcieraj kolejnych kosmetyków. Starannie natomiast wklep pozostałości maseczki w skórę. Po co zmywać z niej to co najlepsze? Dobrej jakości maska powinna pozostawić skórę rozświetloną, nawilżoną i odżywioną.

