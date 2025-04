Czy wiesz, że skóra twoich ust jest siedmiokrotnie cieńsza niż skóra twojej twarzy? To powoduje, że jest ona szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych np. zanieczyszczeń. Dlatego powinnaś dbać o swoje usta, szczególnie jesienią, kiedy wysuszone po ciepłych i słonecznych dniach lata, muszą przygotować się do mroźniej zimy. Zresztą, zdrowo wyglądające usta dodadzą ci blasku i nie będziesz musieć więcej martwić się, że zapomniałaś przed wyjściem z domy użyć pomadki czy błyszczyka. Poznaj pięć sposobów, jak zapewnić swoim ustom zdrowy wygląd.

Reklama

Maść z witaminą A

Zamiast po pomadkę ochronną sięgnij po maść z witaminą A, która zapewni 100% regenerację twoich ust. Po pierwsze jej podstawowym działaniem jest ochrona i nawilżenie, a po drugie jak działa jak remedium na mocno spierzchnięte i popękane usta. Nawet jeśli zdarzy się, że uszkodzenia skóry twoich ust będą tak silne, że zaczną krwawić, to maść z witaminą A złagodzi ból.

Olej i oliwa

Do wybory masz dwie opcje, albo sięgnij po oliwę z oliwek, albo olej z nasion wiesiołka. Pierwszy z produktów, choć nieprzyjemny w smaku odżywi i nawilży twoje usta. Pamiętaj jednak, żeby użyć go na noc, wcierając kilka kropel w usta. Z kolei drugi z produktów, czyli olej z nasion wiesiołka ma za zadanie przede wszystkim chronić twoje usta przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, nabłyszcza i nadaje ustom połysk.

Peeling

Peeling do ust działa dokładnie tak samo jak peeling do twarzy, jego zadaniem jest usunięcie martwego naskórka. Decydując się na peeling ust powinnaś skorzystać z maseczek z wykorzystaniem cukru lub otrębów. Pierwszy sposób na przygotowanie peelingu to wymieszanie łyżki oliwy z oliwek z cukrem lub otrębami, a następnie naniesienie powstałej konsystencji na usta. Drugi sposób zajmie nieco więcej czasu, ale jest równie skuteczny co pierwszy. Najpierw posmaruj usta miodem i poczekaj na jego wchłonięcie (jeśli nie chcesz sięgać po miód możesz w tym celu użyć wody), następnie wcieraj cukier kryształ w nawilżone usta. Efekt gwarantowany.

Zielony ogórek

Zielony ogórek to idealny składnik maseczek do twarzy, ale jak się okazuje jest również idealny do pielęgnacji ust. Pokrój go na plastry, a następnie połóż kawałki na kilka minut na usta. Sok z tego zielonego warzywa łagodzi podrażnienia i rany, a także sprzyja odbudowie popękanego naskórka.

Hypoalergiczny balsam

Domowe sposoby nie wystarczą jednak, żeby chronić twoje usta przez cały dzień, kiedy szczególnie narażona jesteś na działanie czynników zewnętrznych. Dlatego pamiętaj, aby w ciągu dnia sięgać po pomadki ochraniające twoje usta. Zwróć szczególną uwagę na produkt marki BELL HYPOAllergenic Regeneration Lip Balm. Jest to hypoalergiczny balsam regenerujący usta, który błyskawicznie łagodzi podrażnienia na spierzchniętych, popękanych i podrażnionych ustach. Formuła zawiera kojący wyciąg z aloesu oraz filtr UVB, który chroni usta przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Nadaje delikatny połysk sprawiając, że usta wyglądają świeżo i zdrowo. A ponadto jest tani i łatwo dostępny.