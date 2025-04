Zmarszczki w kącikach oczu pojawiają się na twarzy jako jedne z pierwszych. Są oznaką utraty elastyczności skóry. Kiedy skóra jest młoda można się śmiać do woli i mrużyć oczy, a skóra wygładza się samoistnie. Później w okolicach dolnej powieki lokuje się siateczka drobnych bruzdek i już nie znika. Razem z cieniami i obrzękami tworzą one kiepską oprawę dla oczu. Jak przywrócić spojrzeniu świeżość, a skórze sprężystość?

Reklama

1. Wysypiaj się!

Zmęczenie też powoduje powstawanie zmarszczek. Staraj się kłaść o tej samej porze, ale nie później niż między godziną 24 a 24. W nocy organizm (w tym skóra, która jest jego największym organem) musi mieć czas na regenerację.

2. Wieczorem dokładnie zmyj makijaż

Nic tak nie szkodzi skórze, jak zalegające na niej zanieczyszczenia i resztki kolorowych kosmetyków, które razem z łojem tworzą warstwę uniemożliwiającą cerze oddychanie. Zrezygnuj z mycia twarzy wodą i zwykłym mydłem. Do demakijażu używaj mleczka, śmietanki lub płynu micelarnego.

3. Nie zapominaj o codziennej pielęgnacji

Dostosuj ją do potrzeb skóry i swojego wieku. Rano, przed nałożeniem makijażu, koniecznie przemyj twarz tonikiem. Następnie nałóż nawilżający krem (koniecznie z filtrem UV, jeśli twój podkład go nie ma). Odczekaj, aż skóra go wchłonie i dopiero wtedy zaczynaj makijaż. Wieczorem wklep w twarz odżywczy krem wspomagający regenerację skóry (np. z ekstraktami roślinnymi, ceramidami, olejkami, proteinami zbożowymi).

4. Poświęć więcej czasu skórze wokół oczu

To na nich widać objawy zmęczenia i tutaj najwcześniej pojawiają się pierwsze zmarszczki. Do pielęgnacji tych okolic używaj specjalnego preparatu (np. w żelu, który jest delikatniejszy niż krem). W czasie nakładania kosmetyku delikatnie masuj skórę – dzięki temu poprawisz krążenie. Zaczynaj zawsze od wewnętrznego kącika oka i przesuwaj się ku skroniom.

5. Rzuć palenie

Dym z papierosów bardzo wysusza naskórek i powoduje, że cera wygląda na szarą oraz ziemistą. Palenie powoduje także zaburzenia krążenia krwi – nikotyna zwęża naczynka krwionośne. Skóra jest więc mniej dotleniona i słabo odżywiona, przez co pogarsza się jej kondycja i wygląd.

6. Staraj się więcej relaksować i wypoczywać

Stres, zwłaszcza ten długotrwały, przyczynia się do zaburzeń w regeneracji skóry. Może znajdziesz sobie jakąś formę aktywności fizycznej. To może być bieganie, spacery, jazda rowerem lub pływanie – każda forma ruchu korzystnie wpłynie na skórę, jej jędrność i wygląd. Najważniejsza jest systematyczność – przynajmniej 2-3 razy w tygodniu poświęć na to ok. godziny.

Reklama

Więcej kosmetycznych trików i porad:

Redakcja testuje - balsam brązujący Palmers

Konturowanie twarzy w 5 minut

Podstawowe zasady codziennego demakijażu