Pełne, jędrne usta są na liście życzeń większości z nas. Najlepszą (i trwałą) opcją jest oddanie się w ręce profesjonalisty i wstrzyknięcie wypełniacza lub zrobienie makijażu permanentnego. Niestety, zabiegi, gdzie igła idzie w ruch są drogie i dosyć ryzykowne — efekty mogą się znacznie różnić od naszych oczekiwań.

Na szczęście, ten wspaniały, pulchny wygląd możemy osiągnąć też bezpiecznymi, naturalnymi i tańszymi sposobami np. wymasować delikatnie wargi szczoteczką do zębów, obrysować konturówką, pomalować specjalnym błyszczykiem wypełniającym (np. What The Fake! Essence, Och My Lips! Eveline Cosmetics lub Volumizing Lip Booster, Catrice) lub zdefiniować za pomocą samoopalacza.

Jak powiększyć usta samoopalaczem?

Inną, ciekawą, makijażową sztuczkę, która da iluzję pełniejszych ust odkryła też Tiktokerka @angelaluvspho. Bohaterem jest tutaj rozświetlacz. Zamiast tradycyjnie nakładać go na łuk kupidyna, Angela ma na niego inny patent — obrysowuje nim wargę. Film ma ponad milion wyświetleń i zebrał tysiące polubień. Zobaczcie:

Jak powiększyć usta rozświetlaczem?

Trik jest bardzo prosty, zajmuje chwilę i wymaga dwóch podstawowych produktów, które na pewno masz w swojej kosmetyczce. Potrzebny Ci będzie rozświetlacz i błyszczyk.

Jak to zrobić? Cała sztuczka polega na tym, że zamiast konturówki używasz rozświetlacza. Jeśli używasz produktu w kamieniu, zwilż wcześniej pędzelek wodą lub hydrolatem — to znacznie ułatwi aplikację. Obrysuj nim starannie krawędzie, a następnie pomaluj błyszczykiem i to wszystko! Rezultat? Super soczyste i pełne usta w kilka sekund.

