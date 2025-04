Eyeliner jest najskuteczniejszym narzędziem do poprawy kształtu naszych oczu i dodaniu spojrzeniu głębi, ale niestety — narysowanie symetrycznych, precyzyjnych kresek nie jest łatwe. Na szczęście dzięki kreatywnym użytkowniczkom TikToka, możemy opanować tę sztukę do perfekcji. Na uwielbianej przez generację Z platformie, znajdziemy setki przydatnych trików, jak zrobić idealną jaskółkę na oku. Dziewczyny co chwila zdradzają nam na nią nowy patent. Dowiedziałyśmy się już m.in. że super efekty osiągniemy wykorzystując niciowykałaczki do kreski na oku, opuszki palców i wsuwki do włosów do kreski na oku.

Najnowszy trik, który krąży po platformie, uczy nas z kolei, jak szybko poprawić nierówności, gdy podczas malowania zadrżała nam ręka. Jest prosty, szybki, a wszystko, co jest nam potrzebne to przezroczysta, biurowa taśma klejąca.

Sztuczką podzieliła się Tiktokerka @rose.friederike. Udostępniony film ma ponad 3,9 milionów wyświetleń i prawie 226 tysięcy polubień. Pod postem nie brakuje komentarzy pełnych zachwytu. Wiele użytkowniczek przyznaje, że już od dawna stosują tę sztuczkę w codziennym make-upie. Zobaczcie, na czym polega:

Czy trik naprawdę jest skuteczny? Tak, ale trzeba działać szybko — poprawić, jak atrament jest jeszcze świeży. Wystarczy oderwać mały kawałek taśmy, docisnąć go dokładnie do kreski i delikatnie oderwać. Nie rób tylko zamaszystego ruchu, aby nie podrażnić skóry.

