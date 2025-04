Masz zmarszczki? Zaakceptuj je. Przecież to właśnie one są najlepszym dowodem na to, że lubisz się uśmiechać. Jeśli jednak podobnie jak większość kobiet, chcesz dobrze wyglądać, poznaj nasze sposoby!

Kilka faktów i mitów o zmarszczkach

FAKT 1: Zbilansowana dieta pozytywnie wpływa na skórę

FAKT 2: Pierwsze zmarszczki pojawiają się po 25. roku życia.

FAKT 3: Najszybciej pojawiają się zmarszczki mimiczne.

FAKT 4: Geny w dużej mierze odpowiadają za powstawanie zmarszczek.

FAKT 5: Zmarszczki najczęściej pojawiają się na suchej skórze.

MIT 1: Kosmetyki powstrzymują powstawanie zmarszczek.

Nie jest to prawda. Odpowiednie kosmetyki mogą spowolnić powstawanie zmarszczek, ale nie są w stanie powstrzymać ich w zupełności.

MIT 2: Krem przeciwzmarszczkowy powinien być dopasowany do wieku.

To absolutny mit! Kosmetyk zawsze dobieraj do kondycji skóry, jej problemów i potrzeb. Nie do wieku. Oznaczenia wiekowe na opakowaniach kosmetyków traktuj tylko jako podpowiedź.

Pielęgnacja skóry dojrzałej krok po kroku



Wystarczą 4 kroki w codziennej pielęgnacji, by dobrze zadbać o swoją skórę. Poznaj nasz sprawdzony sposób:

KROK 1: Pielęgnacja na dzień

Zanim na twarz nałożysz podkład i korektor, oczyść i stonizuj skórę. Ten zabieg przywróci skórze naturalne pH, odświeży i przygotuje na przyjęcie kolejnych kosmetyków. Potem użyj przeciwzmarszczkowego kremu z filtrem, który będzie chronił twoją skórę przed promieniowaniem UV. Wybierz kosmetyk dopasowany do twoich potrzeb i rodzaju skóry.

KROK 2: Pielęgnacja pod oczy

To dopełnienie pielęgnacji twarzy. Skóra pod oczami jest delikatniejsza, dlatego wymaga troskliwej pielęgnacji. Używaj kremu rano i wieczorem i pamiętaj o odpowiedniej aplikacji. Nakładaj go, zaczynając od zewnętrznego kącika oka, kierując się ku nosowi, zataczając koło pod brwiami. Krem można nakładać nie tylko pod oczy, ale i na powieki. Wybierz kosmetyk dostosowany do twojego typu skóry. Ważne by, rozświetlał i odżywiał delikatną skórę wokół oczu.

KROK 3: Pielęgnacja na noc

Nasza skóra regeneruje się nocą. Aby wspomóc ten proces, przed snem nałóż odpowiedni krem, który nawilży i ukoi skórę.

KROK 4: Raz na jakiś czas...

Jako pielęgnację uzupełniającą 1-2 razy w tygodniu zastosuj maskę. Dasz w ten sposób szansę swojej skórze na regenerację. Przed nałożeniem maski zrób peeling. Pozbędziesz się tym samym zrogowaciałego naskórka. Zobaczysz, twoja skóra będzie ci wdzięczna.

Pierwsze zmarszczki? Mamy coś dla ciebie!



Jesteś młoda, a na twojej twarzy już pojawiają się zmarszczki? Jeśli twoja skóra jest wrażliwa, pozbawiona blasku i energii, to przetestuj duet dermokosmetyków tołpa z linii futuris 30+ : lekki krem na dzień, na noc i krem pod oczy. Czym wyróżniają się te kosmetyki?

futuris 30+ krem na dzień:

redukuje zmarszczki mimiczne o ok. 6% po 4 tygodniach stosowania

poprawia elastyczność skóry i przywraca blask już po pierwszym użyciu

chroni skórę przed promieniowaniem UV

futuris 30+ krem pod oczy:

redukuje zmarszczki mimiczne o 10% po tygodniu stosowania

zwiększa elastyczność skóry wokół oczu o 4% po tygodniu stosowania

Anti-age dla skóry dojrzałej?



Wprawdzie czasu nie możemy zatrzymać, ale jesteśmy w stanie spowolnić powstawanie zmarszczek. Pamiętaj o odpowiednich kosmetykach, które zahamują proces powstawania nowych zmarszczek i odpowiednio zadbają o twoją cerę. Tylko które produkty wybrać? My polecamy dermokosmetyki z linii przeciwzmarszczkowych tołpa, które zawierają torf tołpa i roślinne składniki aktywne. Składniki zostały tak dobrane, by skutecznie przeciwdziałać utracie jędrności i zmarszczkom. Dodatkowo zwiększają sprężystość i elastyczność skóry oraz wygładzają zmarszczki. Skóra odzyskuje blask i zdrowy, promienny wygląd.

W zależności od rodzaju i potrzeb skóry, w ramach każdej z linii: stimular 40+, relift 45+ i modelar 50+, do wyboru masz aż 3 kremy – na dzień, na noc i pod oczy. Czym się różnią i który powinnaś wybrać dla siebie?

stimular 40+ ujędrniający krem przeciwzmarszczkowy na dzień:

krem poprawia elastyczność skóry

redukuje wielkość zmarszczek

zwiększa nawilżenie skóry o ponad 50% zaraz po zastosowaniu

utrzymuje nawilżenie przez 24h i rozświetla skórę

chroni przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego

przywraca blask i promienny wygląd

relift 45+ liftingujący krem regenerujący na noc. W czym pomoże twojej skórze?

liftinguje i rekonstruuje rysy twarzy w czasie snu

intensywnie odżywia i regeneruje skórę

napina, ujędrnia skórę oraz przywraca jej gęstość i sprężystość.

modelar 50+ to krem modelujący kontur oczu, idealny dla skóry wrażliwej, o obniżonej gęstości, opadających konturach oczu i utrwalonych zmarszczkach.

krem zwiększa elastyczność skóry wokół oczu o 15%

rozjaśnia przebarwienia i cienie pod oczami o ponad 25%

zwiększa nawilżenie skóry o 30% i redukuje wielkość zmarszczek o 14%

Jeśli chcesz dobrze dopasować pielęgnację do potrzeb swojej skóry, wypełnij quiz na pielegnacja.tolpa.pl

#BezCieniaWatpliwosci

Materiał powstał przy współpracy z marką tołpa