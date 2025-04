Sucha, swędząca i łuszcząca się skóra wokół oczu to powszechny problem w chłodniejszych miesiącach. Dzieje się tak, ponieważ jest ona cieńsza (jej grubość wynosi ok. 0,5 mm), delikatniejsza i wrażliwsza niż na innych partiach ciała. Z tego powodu, wymaga więcej troski oraz bardziej zaawansowanych formuł, które będą zapobiegać utracie wilgoci oraz przedwczesnemu starzeniu. Aby utrzymać ją w świetnej formie, warto systematycznie robić maseczki odżywcze.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów tego typu, ale jak przekonuje dermatolog dr Shereene Idriss, prowadząca konto na TikToku @shereeneidriss, nie musimy dodatkowo w nie inwestować. Aby ukoić suchą i łuszczącą skórę, możemy wykorzystać swój obecny, ulubiony preparat pod oczy lub nawilżający krem do twarzy, pod warunkiem, że nie ma żadnych przeciwskazań do stosowania go w tych okolicach. Wystarczy, że zaaplikujemy go inaczej, niż do tej pory.

Dr Shereene Idriss zaleca nałożyć grubszą warstwę kosmetyku jak maskę, zabezpieczyć kawałkiem folii spożywczej i pozostawić na 10-15 minut, aby składniki odżywcze przeniknęły w głąb skóry. Następnie zdjąć i wmasować pozostałości kremu.

Alternatywnie, zamiast folii spożywczej można przyłożyć silikonowe płatki pod oczy wielokrotnego użytku.

Skóra po zabiegu jest gładka, nawilżona, miękka, elastyczna i rozjaśniona. Udostępnione filmy zebrały tysiące polubień i mnóstwo pozytywnych komentarzy. Zobaczcie:

