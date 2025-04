Zamiast wyrzucać i kupować nowy, zobacz jak naprawić zaschnięty tusz domowymi sposobami - np. przy pomocy kropli do oczu, płynu do soczewek lub kąpieli we wrzątku. Sprawdzą się też preparaty z apteki, które kupisz online, a wskrzeszą zaschnięty tusz i nadadzą mu bardziej płynnej konsystencji.

Reklama

Zanim odświeżysz tusz do rzęs

Pamiętaj, by podczas odświeżania zaschniętego tuszu nie wykonywać ruchu jak przy nabieraniu maskary, czyli nie wtłaczaj powietrza do środka ! To właśnie powoduje jego przyspieszone wyschnięcie.

! To właśnie powoduje jego przyspieszone wyschnięcie. Odświeżony tusz do rzęs warto oczyścić przed użytkowaniem przy pomocy papieru lub ręcznika papierowego i płynu micelarnego. Nasączonym kawałkiem przetrzyj "głowicę" opakowania na tusz, wokół której najczęściej gromadzi się dużo zaschniętego kosmetyku, a także pałeczkę oraz szczoteczkę.

przy pomocy papieru lub ręcznika papierowego i płynu micelarnego. Nasączonym kawałkiem przetrzyj "głowicę" opakowania na tusz, wokół której najczęściej gromadzi się dużo zaschniętego kosmetyku, a także pałeczkę oraz szczoteczkę. Pamiętaj, aby nie stosować leczniczych kropli do oczu do naprawy tuszu do rzęs - to błąd.

Nie oczekuj, że naprawiony tusz do rzęs będzie służył ci długi czas. Jego przedłużona żywotność to ok. 2 tygodnie .

. Nie stosuj poniższych metod do wodoodpornych maskar.

Odśwież zaschnięty tusz kroplami do oczu

Z pewnością masz w swojej apteczce nawilżające krople do oczu, które zapominasz stosować. Jeśli nie chcesz, by się zmarnowały, możesz wykorzystać je jako rozcieńczacz do tuszu, który stracił swoje walory.

Jak odświeżyć tusz kroplami do oczu? Kilka kropli - od 3 do 5 - zaaplikuj do kosmetyku, następnie zakręć go i energicznie wstrząśnij. Dobra wiadomość jest taka, że naprawiony tusz do rzęs od razu jest gotowy do użycia, zła - że może posłużyć ci jeszcze maksymalnie 2 tygodnie. Ta metoda nie sprawdza się, gdy chcesz naprawić zaschnięty tusz, który jest wodoodporny.

Odświeżenie tuszu do rzęs płynem do soczewek

Wyschnięty tusz do rzęs uratujesz przy pomocy płynu do soczewek (koszt od 10 zł). Zaaplikuj do 5 kropli, zakręć i wstrząśnij. Formuła tuszu pod wpływem ciepła dłoni zacznie szybciej wchodzić w reakcję z płynem do soczewek, jeśli zaczniesz rolować tusz w dłoniach przez ok. 1,5 minuty.

Podobnie jak w przypadku kropli do oczu, płyn do soczewek nie sprawdzi się przy tuszach wodoodpornych i jego działanie upłynniające zaschniętą formułę trwa ok. 2 tygodnie. Jest to jednak częsty patent makijażystek, które wykonują makijaże przy użyciu wielu produktów - dzięki naprawianiu zaschniętego tuszu mogą dłużej z niego korzystać po otwarciu, niż przewiduje producent.

Płyn do soczewek i gliceryna na zaschnięty tusz

Zmieszaj kilka kropel płynu do soczewek i gliceryny w proporcjach 50:50. Roluj tusz w dłoniach, oczyść opakowanie z zaschniętych resztek, jak przy poprzednich sposobach. To zdecydowanie jedna z lepszych metod - gliceryna dodaje blasku i wzmacnia rzęsy. Płyn do soczewek możesz też zastąpić solą fizjologiczną, która jest sprzedawana w małych ampułkach w aptekach.

Zaschnięty tusz a gorąca woda

Aż trudno uwierzyć, jakie to proste, by naprawić zaschnięty tusz przy użyciu wrzątku. Wystarczy, że do kubka nalejesz gorącej lub wrzącej wody i zanurzysz zamknięty tusz w wodzie tak, by dla bezpieczeństwa zakrętka nie znajdowała się pod wodą.

Tak odświeżony tusz do rzęs maluje jak nowy, ale... tylko ten jeden raz, bo metoda nie działa na dłużej. Można się nią posłużyć, gdy wymaga tego nagła sytuacja, a w planach i tak masz zakup nowego tuszu.

Reklama

Ciekawostki i urodowe porady: