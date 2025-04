Zastanawiasz się, dlaczego miałabyś wydawać pieniądze na dodatkowy kosmetyk, skoro masz już swoje kremy na dzień, na noc i pod oczy? Zwłaszcza, że serum jest zazwyczaj droższe od preparatów, które do tej pory stosowałaś. Warto się jednak zastanowić nad tym wydatkiem. Serum do twarzy to specjalistyczny preparat na pograniczu kosmetyków do domowego użytku i tych przeznaczonych dla salonów urody.

Jak wybrać serum do twarzy?

Przede wszystkim musisz rozpoznać potrzeby swojej cery. Pamiętaj, że jej wymagania zmieniają się z biegiem lat, pod wpływem wahań hormonalnych organizmu, różne są w różnych porach roku. Jeśli twoja cera jest:

mocno przesuszona, ma naskórek szorstki – najczęściej łuszczy się wtedy na policzkach i czole – wybierz kosmetyk głęboko nawilżający, np. z kwasem hialuronowym;

zmarszczki mimiczne są już mocno widoczne – sięgnij po serum z peptydami lub odmładzającym koenzymem Q10;

zmęczona, ziemista – zastosuj serum z wit. C, która ma działanie rozświetlające i pobudza procesy naturalnej regeneracji skóry;

wiotka i pozbawiona blasku – pomoże serum z witaminami lub kwasami (np. glikolowym). Składniki te przywrócą jej jędrność i rozświetlą skórę.

Jak nakładać serum?

Możesz je stosować dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jeśli nie masz czasu, rób to wieczorem. Aplikacja tego kosmetyku jest bardzo prosta:

1. Oczyść cerę twarzy z zanieczyszczeń i makijażu – skóra musi być idealnie czysta zanim nałożysz serum;

2. Jeśli chcesz, by kosmetyk głębiej wniknął w skórę użyj kosmetycznego rollera (wałeczek najeżony maleńkimi igiełkami kupisz w drogeriach już za ok. 25-30 zł i możesz go używać kilka lat, oczywiście po każdym użyciu dezynfekując spirytusem kosmetycznym);

3. Nanieś na opuszkę palca porcję serum – kosmetyk ten jest bardzo skoncentrowany, dlatego sprzedaje się go w opakowaniach z dozownikiem, pipetą lub w kapsułkach. Rozetrzyj w palcach i nanieś na twarz. Pamiętaj, by zadbać o symetrię aplikacji – rozsmaruj preparat starannie, a jeśli uważasz, że jedna doza to za mało, weź jeszcze jedną;

4. Odczekaj 1-2 minuty, aby serum wniknęło w głębsze warstwy naskórka, następnie wklep swój krem pielęgnacyjny.

Serum możesz stosować jako krótką kurację, np. przez 3-4 tygodnie lub pokochać je już na zawsze i używać codziennie.

Serum do twarzy na zmarszczki – przegląd