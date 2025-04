Róż to cudotwórca. Szybkie muśnięcie policzków z rana dodaje skórze blasku, ciepła, i co najważniejsze – sprytnie maskuje zmęczenie po nieprzespanej nocy. Pochwała należy mu się też za to, że oszukuje metrykę, jak żaden inny kosmetyk. Pod wrażeniem jego talentów są dziewczyny na TikToku. Mają obsesję na punkcie słodkiego rumieńca i co chwila wymyślają coś nowego. Dzięki nim poznałyśmy m.in. technikę „sunburnt blush” zapewniającą urocze wypieki jak po powrocie z plaży, technikę „douyin”, dodającą skórze niesamowitego blasku, „aura blush” — odważny, wielowymiarowy rumieniec wykorzystujący trzy odcienie oraz „glowy blush” — rumieniec z połyskiem. Pokazały nam też, jak zrobić samodzielnie płynny róż oraz jak dopasować odcień różu do szminki. Na tym nie koniec.

Nowa metoda nakładania różu, która obecnie robi karierę na platformie, całkowicie zmienia zasady gry. Oglądając, przecieramy oczy ze zdumienia. Gdyby nie TikTokerki, pewnie żadna z nas nie wpadłaby na to, że można robić to w ten sposób. Polega ona na obracaniu puszystym pędzlem po powiekach, policzkach i skroniach jednocześnie. Efekt jest taki, że mamy i rumieniec, i pomalowane oczy. Cały proces jest prosty i zajmuje kilka sekund. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrany odcień różu — całość ma wyglądać bardzo naturalnie. Trend rozsławiła Tiktokerka @makeupandmeg. Udostępnione przez nią wideo ma 4,8 miliona wyświetleń i ponad 2 tysiące komentarzy. Zobaczcie, jak to zrobić:

