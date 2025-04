Wszystkie kochamy odkrywać sztuczki, które oszczędzają nasz czas, pieniądze i udoskonalają nasz make-up. W tej kwestii zawsze możemy liczyć na TikTok — w kilka sekund znajdziemy tam odpowiedź na wszystko. Jest jak darmowy kurs wizażu. Oczywiście nie wszystkie z nich działają i dają takie efekty, jakie możemy podziwiać na krótkich filmach, ale czasami można odkryć tam prawdziwy klejnot zmieniający nasz wygląd o 180 stopni. Ostatnio, przełomowe okazały się m.in. metoda „L” — prosta technika aplikacji różu, która pozwala na perfekcyjne umiejscowienie rumieńca, lip slugging — nocny zabieg naprawiający spierzchnięte i suche usta oraz nakładanie podkładu szpatułką. Kolejny, który warto poznać i wypróbować to nowy sposób nakładania korektora pod oczami, dzięki któremu, kosmetyk nie będzie się ciastkował.

Do tej pory, rozprowadzałyśmy go pędzelkiem lub beauty blenderem, ale według TikTokerki Sarah Galyean @sarahgalyean dużo lepsze efekty osiągniemy, jeśli będziemy robić to palcami i dodamy dwa ekstra produkty. Samouczek ma ponad 2 miliony wyświetleń i ponad 800 komentarzy.

Aby wypróbować trik na sobie, przygotuj: krem pod oczy, różowy korektor, korektor w naturalnym odcieniu oraz lawendowy puder wygładzający. Sarah w swoim makijażu wykorzystała: nawilżającą bazę w sztyfcie e.l.f., różowy korektor L.A. Girl HD Pro. Conceal, korektor pod oczy Essence oraz puder od JACLYN COSMETICS.

Zacznij od nawilżenia — wmasuj niewielką ilość kremu i pozostaw do wchłonięcia. Następnie sięgnij po różowy korektor. Posmaruj nim opuszki palców, potrzyj, żeby go rozgrzać i wklep, zaczynając od zewnętrznego kącika. Później nałóż korektor w podstawowym odcieniu i tak samo rozprowadź go palcami. Taki sposób aplikacji według TikTokerki jest kluczem do gładkiego wyglądu. Na koniec oprósz skórę lawendowym pudrem pod oczy i voilà — po obrzękach, cieniach i zmarszczkach ani śladu ;)

