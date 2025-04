Na TikToku jest kącik dla każdego, ale niezaprzeczalnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów na platformie, jest dział beauty. Kraina szczęścia każdej z nas. Znajdziesz tam mnóstwo trików i wskazówek dotyczących make-upu, pielęgnacji i stylizacji włosów. Ostatnio cały świat zachwycił się m.in. nową metodą aplikacji różu „douyin” wymyśloną przez Koreanki oraz „marynowanym makijażem”, który daleki jest od modnej estetyki clean girl.

Reklama

Dzięki sztuczce z TikToka, zrobisz własną szminkę w 5 sekund. Potrzebujesz tylko 2 produktów

Oprócz kreowania trendów, użytkowniczki są też mistrzyniami w szukaniu nowych zastosowań produktów, które każda z nas ma u siebie w kosmetyczce lub w kuchni. Ich kreatywność tutaj nie ma granic, a niektóre pomysły naprawdę zasługują na oklaski. Na przykład ten, który wymyśliła jedna z najpopularniejszych beauty influencerek na platformie: @lenkalul. Wykorzystuje zalotkę do rzęs jako szablon do nakładania cieni do powiek. Nie, to nie żart. Oglądając krótki filmik, zobaczysz, że ma to sens i zaczniesz się zastanawiać, dlaczego wcześniej sama na to nie wpadłaś.

Jak przyznaje Lena, jest to najprostszy sposób na uzyskanie oszałamiającego make-upu. (potwierdzamy!). Na udostępnionym tutorialu, który ma miliony wyświetleń, stworzyła w ten sposób „siren eyes”, jeden z najmodniejszych makijażu oczu ostatnich miesięcy. Zobaczcie:

Jak nakładać cień do powiek, używając zalotki do rzęs?

Nie potrzebujesz doktoratu z wizażu, drogich kosmetyków i akcesoriów, bo cały proces nie jest skomplikowany i zajmuje chwilę. Potrzebna ci będzie ulubiona paleta do powiek i zalotka do rzęs. Zanim zaczniesz, nałóż na powiekę cień bazowy (Lena nałożyła w beżowym kolorze). Przyłóż półokrągłą, zewnętrzną krawędź zalotki na górną powiekę i pomaluj cieniem, aby uzyskać efekt zagięcia. Następnie, prostą część uchwytu przyłóż pod kątem do dolnej linii rzęs, narysuj kreskę i połącz, aby uzyskać „skrzydło”.

Reklama

Czytaj także:

„Douyin” - nowa technika nakładania różu, która doda skórze blasku i młodzieńczego wyglądu

Konturowanie twarzy w stylu Kate Moss to najnowszy trend na TikToku. Na czym polega?