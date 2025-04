Wiedzą to eksperci Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique – w klinice znajdziesz wiele zaawansowanych technologii zapewniających błyskawiczny efekt glow do wyboru!

– Oczyszczanie skóry jest bardzo ważne nie tylko przed wielkim wyjściem, ale też na co dzień, dlatego zawsze polecam pacjentkom te zabiegi jako przygotowanie do bardziej inwazyjnych, typowo estetycznych czy korekcyjnych terapii – mówi dr Barbara Jerschina. – Zespół doświadczonych kosmetolożek ma do dyspozycji najbardziej nowoczesne i skuteczne technologie, takie jak Geneo czy Aquapure. Co wyjątkowe w naszej klinice, często zabiegi na twarz wykonuje się jednocześnie z terapią na ciało (przez dwie kosmetolożki), tak aby wykorzystać maksymalnie czas, jaki panie u nas spędzają.

Pamiętaj też, że pielęgnacja twarzy… nie kończy się na brodzie. To szyja i dekolt są tymi obszarami, które często zdradzają nasz prawdziwy wiek, a nawet mogą dodawać lat. Zabiegi oczyszczające połączone z aplikacją składników aktywnych są doskonałą metodą dbania o ich młody, atrakcyjny wygląd. Docenisz to nie tylko latem, ale też zawsze wtedy, gdy będziesz chciała włożyć wydekoltowaną sukienkę na wielkie wyjście!

Jakie zabiegi oczyszczające znajdziesz w Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique?

To przede wszystkim:

Geneo – połączenie eksfoliacji z aplikacją składników aktywnych w formie jednorazowej kapsułki. Ich dobór zależy od tego, czego potrzebuje twoja skóra: nawilżenia, odżywienia, rozjaśnienia czy odmłodzenia. W zabiegu może też być wykorzystana tripolarna fala radiowa, która daje natychmiastowy efekt poprawy napięcia skóry i jednocześnie pobudza produkcję kolagenu, co w kolejnych 1-3 miesiącach prowadzi do zwiększenia jędrności i gęstości skóry, a także ultradźwięki, które zwiększają wchłanianie składników aktywnych. Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny, szybko daje widoczny efekt!

Aquapure – hydropeeling (peeling wodny) połączony z aplikacją składników aktywnych również dobranych do potrzeb skóry, np. o działaniu odmładzającym, nawilżającym czy rozjaśniającym. Zabieg składa się z 4 etapów wykonywanych różnymi końcówkami:

Aquapeel – hydropeeling połączony z aplikacją jednego z trzech roztworów: przyspieszającego eksfoliację, usuwającego nadmiar sebum oraz o działaniu antyoksydacyjnym. Elektroporacja – odżywienie skóry, dotlenienie, rozjaśnienie poprzez „wtłoczenie” w skórę odpowiednio dobranych preparatów. Mikroprądy – pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, prowadzą do poprawy napięcia i naturalnego liftingu skóry. Chłodzenie/ogrzewanie (naprzemiennie) – ten etap pobudza procesy naprawcze w skórze, poprawia jej ukrwienie, łagodzi podrażnienia.

SilkPeel – to mikrodermabrazja diamentowa, a więc jeden z najczęściej wykorzystywanych zabiegów oczyszczających. Urządzenie to wyróżnia opatentowana technologia DermalInfusion, która zapewnia kontrolowaną eksfoliację naskórka pod ciśnieniem wraz z jednoczesną infuzją preparatów pielęgnacyjnych (np. na bazie witaminy C, kwasu hialuronowego) w głąb skóry. Wysoka moc abrazji daje szybko widoczne efekty – co ważne, bez podrażnienia skóry! Dzięki temu zabieg może być stosowany nawet u osób z cienką, wrażliwą cerą.

Hydrabrazja – w klinice stosowana jest technologia dermabrazji wodnej uwielbiana przez hollywoodzkie gwiazdy. Łączy ona eksfoliację z peelingiem kwasowym, ekstrakcją zaskórników, wtłaczaniem indywidualnie dobranego boostera, aplikacją serum i kremu. To coś więcej niż złuszczanie – to kompleksowa, ekspresowa terapia odmładzająca skórę!

Thermolifting – nieinwazyjny lifting z użyciem fali radiowej nie tylko daje natychmiastowy efekt poprawy napięcia skóry, ale też pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, co w kolejnych miesiącach będzie prowadzić do zwiększenia jędrności i zagęszczenia skóry! Zabieg jest wręcz przyjemny dla pacjenta i może być bezpiecznie wykonywany nawet w delikatnej okolicy powiek i ust.

Są to doskonałe zabiegi bankietowe, ale pamiętaj, że warto wykonywać je nie tylko przed wielkim wyjściem, ale też regularnie, dla podtrzymania skóry w dobrej kondycji – to bardzo dobra i niedroga profilaktyka anti-aging.

Zabiegi medycyny estetycznej przed wielkim wyjściem?

Czy są możliwe? Jak najbardziej, ale pamiętaj, że zwykle będziesz potrzebować 1-3 dni, aby skóra doszła do siebie po nakłuciach. Wiele pań przed ważnym wydarzeniem lub imprezą decyduje się na powiększanie ust kwasem hialuronowym, mezoterapię czy redukcję zmarszczek mimicznych za pomocą toksyny botulinowej. To świetne zabiegi, które też szybko przynoszą widoczny efekt – kwas hialuronowy od razu, a toksyna botulinowa po ok. 7 dniach. Ewentualne ślady po ich wykonaniu (np. drobne siniaczki) możesz łatwo zamaskować makijażem. Jeśli jednak chcesz poddać się zabiegom medycyny estetycznej, warto przewidzieć to wcześniej, a nie zgłaszać się do kliniki tuż przed imprezą. Dr Barbara Jerschina specjalizuje się w układaniu indywidualnych programów zabiegowych na twarz i ciało, dopasowanych do potrzeb twojej skóry oraz twoich możliwości czasowych i finansowych. Warto umówić się na konsultację, aby mieć pewność, że w dniu ważnej imprezy będziesz gotowa do tego, aby olśnić innych swoim wyglądem. :-)

