Szeroko rozstawione oczy - czyli jakie?

Z definicji idealny rozstaw oczu to taki, w którym odstęp pomiędzy oczami odpowiada długości oka. Jeśli jednak odległość ta jest większa, możemy mówić wtedy o szeroko rozstawionych oczach. Nie musimy jednak załamywać rąk - idealną symetrię możesz osiągnąć trzymając się sprawdzonych makijażowych reguł.

fot. Fotolia

Jaki makijaż dla oczu szeroko rozstawionych?

Wydawać by się mogło, że wystarczy zastosować metodę odwrotną do metody malowania blisko osadzonych oczu, czyli ciemne cienie od strony nosa, jasne w zewnętrznych kącikach i gotowe! Otóż w praktyce taki makijaż nie wygląda zbyt korzystnie, oczy wydają się być zmęczone. Łatwo tu przesadzić i doprowadzić do stylistycznej katastrofy! Jaka jest więc rada dla posiadaczek zbyt daleko osadzonych oczu?

Polecamy naturalny makijaż, który optycznie zredukuje odległość między oczami.

fot. Golden Rose

- Wewnętrzne kąciki należy oprószyć cielistym cieniem, koniecznie matowym. Perłowy niepotrzebnie wyeksponuje odległość między oczami. Pozostałe ¾ powieki pokrywamy ciemniejszym beżowym cieniem, a następnie akcentujemy ciemniejszym brązem linię załamania powieki. Pamiętajmy jednak, by nie wykraczać poza granicę powiek. Delikatnie podkreślamy cieniami również dolną powiekę, nie domykając linii w zewnętrznych kącikach oczu. Brązową kredką wykonujemy lekko rozmytą kreskę obrysowując wewnętrzny kącik - tłumaczy Agnieszka Sęczkowska, wizażystka marki Golden Rose.

