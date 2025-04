Tusz do rzęs to bohater. Żaden inny kosmetyk nie ma takiej mocy zmiany naszego wyglądu. Kilka machnięć i dzieje się magia — wyglądamy świeżo i promiennie, nawet po 4 godzinach snu, a spojrzenie nabiera głębi. Ale czy na pewno w pełni wykorzystujemy jego moc?

Nakładanie maskary wydaje nam się oczywiste. Wystarczy wtulić różdżkę we włoski, głaskać do góry i gotowe. Jednak według dziewczyn z TikToka, istnieją inne, o wiele lepsze sposoby.

Dobry i tani tusz do rzęs: 6 kosmetyków, które dają spektakularne efekty

Ciekawą metodą podzieliła się wizażystka Ali Andreea @aliandreeamakeup. Udostępniony przez nią samouczek ma imponujące wyniki — ponad 4 miliony wyświetleń i ponad 470 tysięcy polubień. Wszystko, co będzie potrzebne to tubka z czarnym atramentem, nic więcej. Ali w swoim makijażu wykorzystała wydłużającą maskarę Lush Clash Yves Saint Laurent (do kupienia w drogeriach Sephora).

Na czym polega cały trik? Na obracaniu szczoteczką — przykłada szczoteczkę do nasady i obraca nią, aż po same końce. Aby osiągnąć maksymalny efekt, pokrywa włoski kilkoma warstwami. Dla porównania, drugie oko pomalowała klasyczną metodą. Zobaczcie, jaka jest różnica:

Czy to działa? Tak, ale nie ze świeżym tuszem i nie z każdym kształtem różdżki. Nie sprawdzi się w przypadku zakrzywionej szczoteczki, grzebienia i kulki.

Wskazówka: dla lepszych efektów możesz wcześniej oprószyć rzęsy pudrem. Miej też pod ręką grzebień na wypadek, gdybyś nałożyła zbyt obfitą porcję.

fot. Tusz do rzęs Lash Clash, Yves Saint Laurent, cena: 205 zł / materiały prasowe (sephora.pl)

