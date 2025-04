TikTok odgrywa obecnie dużą rolę w rutynie kosmetycznej większości z nas. Dzięki kreatywnej społeczności poznałyśmy mnóstwo przydatnych makijażowych trików, które potrafią zmienić nasz wygląd o 180 stopni, a przy okazji pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. W końcu nie musimy wydawać połowy swojej pensji na kosmetyki i zabiegi, bo okazuje się, że można inaczej.

Dziewczyny nauczyły nas m.in. jak dopasować róż do policzków do koloru pomadki, jak dodać skórze delikatnego, naturalnego glow bez rozświetlacza oraz jak zrobić trwały, naturalny make-up. Teraz, odkryłyśmy ciekawe, dość nietypowe sposoby malowania rzęs, dzięki którym włoski są długie, pogrubione i podkręcone, jak po zalotce.

Metoda malowania rzęs „Zig Zag”.

Pierwsza z nich to technika Zig Zag, którą podzieliła się @makeupbylxna. Zamiast szczotkować rzęsy do góry, chwyta zewnętrzny kącik i trzymając pionowo różdżkę tuszu, zaczyna przesuwać ją z boku na bok, do momentu pokrycia kolorem wszystkich włosków. Dopiero na samym końcu głaszcze je w górę. Efekt? Maksymalnie długie, pogrubione i rozdzielone rzęsy. Zobaczcie:

Metoda malowania rzęs „backcombing”.

Zupełnie inną metodę tzw. „backcombing” poleca Scortezz Beauty (@scortezzbeauty). 25-latek zrobił to na opak. Według niego, znacznie lepszy efekt osiągniemy, kiedy będziemy nakładać tusz od tyłu. Wymaga trochę wprawy, ale patrząc na efekty, zdecydowanie warto przetestować. Na załączonym wideo widać różnicę — włoski, które zostały pomalowane odwrotnie, wyglądają na znacznie grubsze, niż te pomalowane standardowo. Zobaczcie, na czym to polega:

