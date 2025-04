Niezależnie od tego, jaki masz stosunek do TikToka — kochasz lub nie — nie można odmówić mu niesamowitej mocy i wpływu, jaki ma na nasze życie. To raj szczególnie dla miłośników świata beauty, ponieważ jest pełen wskazówek i sztuczek od urodowych guru, które mają udoskonalić nasz makijaż, pielęgnację skóry i włosów, a przy okazji pomagają też zaoszczędzić czas i pieniądze. Ich kreatywność nie zna granic, dlatego co chwila możemy usłyszeć o czymś nowym. Dzięki aplikacji odkryłyśmy na przykład genialny, prosty trik na zrobienie jaskółki na oku przy pomocy taśmy klejącej oraz jak zrobić samodzielnie idealnego frencha.

Teraz do folderu przydatnych wskazówek dodajemy nową technikę malowania rzęs, którą podzieliła się z nami młoda wizażystka Andrea Pletea @andreeapletea. Jej sekretem na ekstremalnie długie, pokręcone i pogrubione włoski jest użycie korektora i połtransparentnego pudru. Film ma ponad 18 milionów wyświetleń! Zobaczcie, jak to robi:

Jak malować rzęsy, żeby były długie, gęste i podkręcone przy pomocy korektora i pudru?

Wszystko, co będzie, będzie ci potrzebne to korektor w płynie, którym na co dzień maskujesz cienie pod oczami lub niedoskonałości, sypki puder do twarzy oraz ulubiona maskara. Andrea w swoim filmie użyła tuszu pogrubiającego Maybelline Colossal Go Extreme.

Pokryj rzęsy korektorem . Możesz to zrobić dołączonym aplikatorem lub oddzielną szczoteczką.

. Możesz to zrobić dołączonym aplikatorem lub oddzielną szczoteczką. Obtocz szczoteczkę do rzęs w pudrze, a następnie zanurz ją w tuszu.

a następnie zanurz ją w tuszu. Pomaluj rzęsy.



Niektóre TikTokerki pomijają nałożenie korektora. Efekty tak samo zachwycają:

Wiele dziewczyn zauważa, że wkładanie szczoteczki z pudrem do tuszu może sprawić, że zacznie on szybciej wysychać i będzie bezużyteczny, jednak i na to dziewczyny mają patent — aby temu zapobiec, wkrapiają do środka krople do oczu.

