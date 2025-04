Tusz do rzęs to zaraz obok podkładu i różu do policzków, najważniejszy kosmetyk do makijażu. Jak dobrać odpowiednią szczoteczkę i jak się nią posługiwać? Swoje sposoby na piękne i spektakularnie wyglądające rzęsy zdradza wizażystka Bobbi Brown - Magda Atkins.

