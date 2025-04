Duże oczy to marzenie każdej z nas. Najlepiej takie z wyraźnie zaznaczoną oprawą i o migdałowym kształcie. Niestety, nie wszystkie z nas mogą się takimi pochwalić. Ale od czego mamy kosmetyki i gadżety! Specjalnie dla was wyszukałyśmy takie, które w mig odmienią codzienny makijaż i sprawią, że będziecie kusić spojrzeniem.

Kosmetyki i gadżety do makijażu małych oczu

W makijażu małych oczu najważniejsze jest rozświetlenie. Wystarczy, że makijaż ograniczycie do dwóch kolorów cieni do powiek, najlepiej w odcieniach brązowo-beżowych. Jaśniejszy nakładacie na całą powiekę aż pod łuk brwiowy, a ciemniejszym cieniujecie miejsce załamania powieki. Pod cienie dobrze jest nałożyć bazę, która przedłuży trwałość cieni. Wzdłuż górnej linii rzęs warto narysować cienką kreskę czarnym eyelinerem, co pięknie zagęści rzęsy - przy da się do tego precyzyjny pędzelek o wygodnym kształcie.

Małe oczy nie mogą obejść się bez wyraźnie zaznaczonych brwi - postawcie na kasetkę z 2 lub 3 odcieniami cieni i z rozświetlaczem, który nałożycie pod łuk brwiowy. Kluczem jest makijaż rzęs - najpierw w ruch powinna pójść zalotka, potem maskara z wygodną szczoteczką w formie kulki (dotrze nawet do najkrótszych rzęs) i kępki sztucznych rzęs. Naszym odkryciem ułatwiającym makijaż jest przyrząd marki elf, który pozwala uniknąć nieestetycznych zabrudzeń podczas malowania na górnej powiece. Zajrzyjcie do naszej galerii pełnej gadżetów i kosmetyków!

