TikTok jest źródłem genialnych makijażowych trików. Użytkownicy aplikacji mają rozwiązanie na wszystko. Make-up szybko się ściera? Woda gazowana sprawi, że będzie trwał wieczność. Własna szminka? Chwyć za balsam ochronny i paletę cieni do powiek. Idealna kreska na powiece? Wystarczy wsuwka do włosów. Pełne usta? Sprawę załatwi odrobina rozświetlacza. Kolejny, który warto poznać i zapamiętać, pokazuje, jak malować dolne rzęsy.

Prosty trik, który zapewni ci ekstremalnie długie rzęsy

Dla wielu z nas, malowanie tych cienkich, ultrakrótkich włosków jest prawdziwym utrapieniem. Za każdym razem, zaraz po pociągnięciu szczoteczką, do gry wchodzi grzebień i patyczek nasączony płynem micelarnym, żeby doprowadzić wszystko do ładu — pozbyć się czarnych smug i grudek. Na szczęście, dzięki genialnemu trikowi, którym podzieliła się na TikToku Selena Gomez @selenagomez, to już przeszłość. Od teraz za każdym razem będą pięknie, naturalnie podkreślone. Jej sprytna sztuczka zachwyciła miliony dziewczyn — pod postem nie brakuje komentarzy, że jest to prawdziwy game changer. Udostępnione wideo ma ponad 10 milionów wyświetleń i milion polubień.

Na czym polega? Gwiazda, zamiast malować krótkie rzęsy różdżką od tuszu, użyła pęsety do brwi. Zabarwiła końcówki na czarno, a następnie zaczęła je „szczypać”.Efekt? Oczy jak u lalki. Włoski są idealnie rozdzielone i bez grudek. Zobaczcie:

Jeśli postanowisz przetestować trik na sobie, rób to bardzo ostrożnie, nie zbliżaj się do oka i obowiązkowo zdezynfekuj pesetę.

