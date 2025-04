Jeśli do tej pory nigdy nie miałaś opryszczki, prawdopodobnie nie jesteś nią zakażona. Aby uchronić się przed wirusem, dbaj o higienę z podwójną starannością, a przede wszystkim nie pij z cudzych szklanek i nie jedz cudzymi sztućcami (nawet jeśli należą do członków rodziny).

Reklama

Opryszczka pojawiła się u ciebie po raz pierwszy?



Powinnaś udać się do lekarza. Warto bowiem poddać się krótkiej kuracji (do 5 dni) lekami doustnymi z acyklowirem. Złagodzą przebieg choroby i zapobiegną nawrotom!

Opryszczka nęka cię nawet kilka razy w roku?



Oznacza to, że cierpisz na jej przewlekłą postać. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie u ciebie przedłużonego leczenia doustnego, ale o tym powinien zdecydować lekarz.

Strasznie swędzi?



To pierwszy objaw rozwijającego się zimna. W dalszej kolejności pojawia się zaczerwienienie i pęcherzyki wypełnione płynem. Jak najszybciej kup w aptece preparat przeciw opryszczce, który przyspiesza jej gojenie i łagodzi ból. Do wyboru masz całą gamę żeli, maści, płynów, a nawet plasterków. Te ostatnie dodatkowo lekko tuszują wykwit i umożliwiają zrobienie makijażu. Możesz je stosować we wszystkich stadiach choroby.

Pęcherzyki zmieniły kolor na żółty?



To oznacza, że dodatkowo mogło dojść do zakażenia bakteryjnego i wskazane będzie leczenie miejscowymi antybiotykami. Koniecznie idź do lekarza - internisty lub dermatologa.

Higiena to podstawa!



Bądź szczególnie ostrożna podczas smarowania pęcherzyków. Ich wydzielina jest bowiem najbardziej zaraźliwa. Dlatego po każdej aplikacji leku myj i dezynfekuj ręce - spirytusem lub kupionym w aptece specjalnym preparatem.

Zapobiegaj!



Dbaj o wysoki poziom odporności organizmu. Nie przegrzewaj go i nie wyziębiaj, prowadź higieniczny tryb życia, nie przemęczaj się. W miarę możliwości unikaj stresu!

Na podstawie tekstu napisanego na zlecenie Edipresse Polska

Reklama

Więcej kosmetycznych trików i porad:

Jak dbać o włosy zimą? 12 rzeczy, których nie wiedziałaś o podkładzieTen kosmetyk zadba o wasze dłonie zimą