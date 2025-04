Cera mieszana jest dość kłopotliwa w pielęgnacji. Łączy cechy dwóch typów skór – suchej i tłustej. Tłuste partie twarzy ( czoło, nos, broda) błyszczą się tworzą się na nich wypryski i zaskórniki, z kolei pozostałe partie skóry – są skłonne do podrażnień, przesuszania. Krem nawilżający do cery mieszanej jest zatem niezbędny.

Jak dbać o cerę mieszaną - 5 praktycznych porad

Jak wybrać krem nawilżający do cery mieszanej

Krem do cery mieszanej powinien wykazywać jednocześnie właściwości nawilżające i matujące. Najlepiej sprawdzą się lekkie, szybko wchłaniające się emulsje w formie musu lub żelu, bo nie obciążą skóry, zmniejszą widoczność porów i poprawią koloryt cery. Jeśli zastanawiasz się, jak to możliwe, że jeden krem zadba o 2 potrzeby skóry, powinnaś wiedzieć, że skóra funkcjonuje podobnie jak nasz organizm. Jeśli w tym, co jesz dostarczasz witaminy i składniki mineralne, organizm korzysta z tych, które potrzebuje i czerpie ich taką ilość, jaka jest mu niezbędna. Taki sam proces możemy dostrzec w skórze - z nałożonego kremu do skóry mieszanej, strefa T wydobędzie składniki matujące i regulujące produkcję sebum, a skóra na policzkach te składniki, które odpowiadają za nawilżenie.

Składniki kremu nawilżającego do cery mieszanej

składniki nawilżające - gliceryna, kwas hialuronowy, wazelina, oleje składniki absorbujące łój i regulujące produkcję sebum - glinki, ekstrakty z roślin (nagietek, cyprys, kozieradka, ogórek) składniki łagodzące -panthenol i alantoina (w galerii znajdziesz polecane przez nas kremy nawilżające do cery mieszanej)

