Stosowanie kremu z filtrem to podstawa w pielęgnacji. Niezależnie od pogody, czy jest na zewnętrz 30 stopni, mróz szczypie w nos, czy jest pochmurno, deszczowo i wietrznie, nie ma taryfy ulgowej — SPF to konieczność. To najlepszy krem przeciwzmarszczkowy. Jedyne, co nas omija, stosując kremy przeciwsłoneczne, to ten piękny efekt skóry pocałowanej przez słońce. Zarumieniona skóra wygląda świeżo, słodko i niewinnie, ale szanse że taki efekt uzyskamy, mając na twarzy wysoki filtr, są bliskie zeru. Nie wszystko jednak stracone. Istnieje TikTok - skarbnica wszystkich makijażowych sztuczek i porad.

Samoopalacz jako konturówka? Ten trik z TikToka gwarantuje idealnie podkreślone usta na kilka dni

Dzięki nowej metodzie nakładania różu, który wymyśliły TikTokerki, bez problemu osiągniesz taki efekt. Technika jest bardzo prosta i nie potrzebujesz do tego specjalnych kosmetyków i akcesoriów. Wystarczy róż do policzków w kolorze zbliżonym do twojego naturalnego rumieńca oraz pędzel do rozprowadzenia. Zobacz, jak to robią dziewczyny:

Jak nakładać róż, żeby uzyskać efekt pocałunku słońca?



Kluczem do uzyskania takiego wyglądu jest aplikacja kosmetyku na miejsca, w które naturalnie uderzyłyby promienie. Rozprowadź pigment na policzki oraz na grzbiet nosa i delikatnie rozetrzyj, tak, żeby całość wyglądała naturalnie. Zacznij od nałożenia mniejszej ilości kosmetyku i w miarę potrzeby buduj intensywność. Najlepsze efekty osiągniesz używając różu w kremie lub w sztyfcie.

Więcej inspiracji na urocze wypieki na policzkach znajdziesz na TikToku pod hasztagiem #sunburntblush.

