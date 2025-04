Jeśli miałybyśmy wybierać bohatera naszej kosmetyczki, pierwsze miejsce zdecydowanie zająłby róż do policzków. Słodki rumieniec to najszybszy i najprostszy sposób na wypoczęty wygląd — działa nawet lepiej niż rozświetlacz. Z miejsca ożywia cerę, ukrywa oznaki zmęczenia, przywraca jej blask i energię. To jednak nie wszystko. Ma jeszcze jeden talent — pięknie modeluje twarz.

Jak pokazują guru urody na TikToku, metod nakładania różu jest naprawdę sporo. Latem, furorę robiła technika #sunburntblush, dzięki której osiągałyśmy intensywny rumieniec, jak po powrocie z plaży oraz technika #douyin, polegająca na rysowaniu literki „V” na policzkach, skroniach i na brodzie. Kreatywna społeczność w ostatnich miesiącach zdradziła nam również, jak dopasować odcień różu do pomadki, żeby makijaż był bardziej spójny oraz, że róż i rozświetlacz to zwycięska kombinacja.

Nowy trend, który jest teraz w centrum uwagi i podbija platformę to „aura blush” — wielowymiarowy rumieniec, w którym wykorzystuje się trzy odcienie różu.

Nazwa odnosi się do „aury”, czyli niewidzialnego pola energii duchowej, które otacza każdego człowieka na ziemi. Uważa się, że każdy ma różne kolory w swojej aurze, co wiele mówi o stanie umysłu, ducha i ciała. Teraz ta kolorowa mgła wyszła poza granice duchowości i przeniknęła do świata makijażu.

Za trendem stoi londyńska makijażystka @aoifeartist. Film zebrał prawie 3 miliony odsłon i został udostępniony tysiące razy. Zobaczcie, jak wygląda popularny rumieniec „aura blush”:

„Aura blush” — jak zrobić wielowymiarowy rumieniec na policzkach?

Aby zrobić u siebie rumieniec „aura” przygotuj trzy odcienie różu do policzków — brzoskwiniowy, purpurowy i pomarańczowy. Najlepiej sprawdzą się produkty o kremowej formule. Artystka @aoifeartist w udostępnionym samouczku wykorzystała kultowe Glossier Cloud Paint w kolorach Beam, Dawn oraz Eve (dostępne w sklepie online Shopaholic Dolls).

Zacznij od zrobienia płótna — nanieś niewielką ilości brzoskwiniowego odcienia na kości policzkowe oraz skroń i rozprowadź palcami. Następnie, na środku, zrób purpurową plamę, wymieszaj i na sam koniec nałóż róż w pomarańczowym kolorze. Delikatnie rozetrzyj. Efekt, jaki uzyskasz to pięknie przenikające się kolorowe kręgi.

