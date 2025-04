TikTok jest zalany sztuczkami z korektorem. Dzięki internetowym twórcom, co chwila odkrywamy kolejne jego moce i nowe sposoby aplikacji. Ten sam kosmetyk może nie tylko zakryć cienie i obrzęki, gdy zarwałyśmy noc (np. rysowanie okularów korektorem), zatuszować wypryski, wyrównać koloryt, ale także wymodelować twarz.

Obecnie głośno jest o „metodzie trójkąta”, polegającej na narysowaniu czterech małych trójkątów w strategicznych miejscach oraz dwóch linii na powiece. Trik jest łatwy, szybki (zajmuje kilka sekund), sprawdzi się u każdego i zapewni super naturalny wygląd. Samouczkiem, podzieliła się z nami m.in. beauty influencerka @lenkakul.

Filmy, w których dziewczyny chwalą się efektami, mnożą się z minuty na minutę, a hasło ma ponad 3,4 miliarda wyświetleń! Zobaczcie, na czym polega:

Na czym polega „metoda trójkąta” do nakładania korektora?

Wszystko, co będzie ci potrzebne to płynny lub kremowy korektor w odcieniu idealnie dopasowanym do twojej skóry, cienki, mały pędzelek do rozprowadzenia produktu oraz nawilżająca mgiełka. W swoim makijażu Lenka wykorzystała korektor Soft Matte Complete Concealer od NARS (do kupienia w drogeriach Sephora, cena: 195 zł) i nawilżające serum w mgiełce Pro-Collagen Rose Hydro-Mist marki ELEMIS (cena: 255 zł).

Pierwszy trójkąt narysuj w wewnętrznym kąciku oka, drugi w zewnętrznym kąciku, trzeci wzdłuż linii warg, natomiast czwarty w okolicach nosa. Kluczem jest rysowanie trójkątów w górę — dzięki temu osiągniemy piękny, wyrzeźbiony wygląd. Następnie zrób dwie kreski na powiece (krótszą i dłuższą), użyj odrobiny sprayu, aby ustawić wszystko na swoim miejscu i mieszaj pędzelkiem, aż osiągniesz pożądany efekt.

