O TikToku można mówić różne rzeczy, ale trzeba przyznać jedno: gdyby nie aplikacja, nigdy nie poznałybyśmy tylu wspaniałych sztuczek i wskazówek dotyczących makijażu i pielęgnacji. Znajdziemy tam wszystko. Użytkowniczki codziennie karmią nas czymś nowym. Oczywiście, musimy być czujne: niektóre filmy są tworzone tylko dla zasięgu, nie działają i mogą zaszkodzić. Ale są też takie, które są darem niebios. Ułatwiają życie i ulepszają nasz wygląd. Dzięki użytkownikom wiemy już m.in. jak nakładać korektor pod oczami, żeby się nie ciastkował; co zrobić, gdy podkład jest za jasny lub za ciemny; jak naturalnie powiększyć usta; jak wygładzić włosy folią aluminiową oraz jak zrobić loki, nie używając lokówki.

Kolejny film, który warto dodać do ulubionych, uczy nas, jak myć pędzle do makijażu, żeby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń i ich nie zepsuć. To, jak ważna jest ich higiena, wszystkie wiemy. Są siedliskiem bakterii i grzybów, i jeśli nie robimy tego regularnie, poważnie szkodzimy naszej skórze. To główni winowajcy trądziku i stanów zapalnych. Nie wspominając już o tym, że brudnymi pędzlami nigdy nie zrobimy starannego, trwałego make-upu.

Ciekawą metodą podzieliła się Tiktokerka Kellsie Bain @kellsiebainmakeup. Udostępnione przez nią wideo ma prawie 580 tysięcy wyświetleń i ponad 40 tysięcy polubień. Bohaterem jest tutaj płyn do mycia naczyń. Cały proces jest łatwy i szybki. Kellsie najpierw zwilżyła akcesoria wodą, następnie wylała odrobinę płynu na silikonową rękawicę do pędzli (do kupienia w drogeriach) i zaczęła przesuwać po niej pędzle. Na sam koniec ponownie włożyła je pod bieżącą wodę. I to wszystko. Efekt? Pędzle jak nowe. Pod postem nie brakuje komentarzy pełnych zachwytów. Wiele dziewczyn przetestowało metodę na swoich pędzlach i potwierdzają: to naprawdę działa!

