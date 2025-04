Kiedyś sprytnych urodowych sztuczek, recenzji kosmetyków, porad dotyczących pielęgnacji skóry oraz inspiracji, szukałyśmy na blogach kosmetycznych, forach i na Youtube. Dziś, głównym miejscem jest TikTok. To prawdziwe Eldorado. Dzięki popularnej platformie nauczyłyśmy się m.in. że woda gazowana zadziała jak utrwalający fixer, nałożenie kropli serum nawilżającego na gotowy makijaż nada skórze pięknego, subtelnego blasku oraz że posmarowanie rzęs wazeliną to świetny sposób na podkreślenie i odżywienie włosków. Trików nie brakuje i codziennie dostarczane są nam nowe z każdej kategorii.

Reklama

Nałóż na twarz ciepłe mleko i zobacz, co się stanie. Nowy trend podbija TikToka

Teraz czas na nową sztuczkę, którą warto poznać i zapamiętać. Influencerka @victorialyn zdradziła patent, jak naturalnie dopasować odcień różu do koloru szminki. Jest niezwykle prosta i przy okazji pozwala zaoszczędzić pieniądze — nie musimy kupować specjalnych produktów, wszystko już mamy. Samouczek ma ponad milion wyświetleń i zebrał tysiące pozytywnych komentarzy. Zobaczcie:

Jak dopasować róż do policzków do koloru szminki?

To, czego potrzebujesz, aby odtworzyć trik u siebie, to pomadka do ust i podkład. Całość zajmie ci chwilę — na grzbiet dłoni nałóż niewielką ilość szminki (ten sam odcień, który masz na ustach) i dokładnie wymieszaj z kroplą fluidu. Powstały róż aplikuj na policzki puszystym pędzlem. Tym sposobem możesz stworzyć nieograniczoną ilość odcieni, co pozwoli ci za każdym razem uzyskać spójny make-up.

Reklama

Czytaj także:

Zapomnij o liftingu i wypróbuj ten makijaż. Optycznie powiększa i otwiera oko

Dziewczyny na TikToku znalazły nowe zastosowanie tuszu do rzęs. Trend #antimascara całkowicie odmieni twój make-up