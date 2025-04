Jeszcze kilka lat temu nikt nie przywiązywał wagi do makijażu brwi, a kosmetyki do jego wykonania były raczej fanaberią i traktowano je z przymrużeniem oka. Obecnie to najszybciej rozwijająca się sekcja produktów kolorowych, która zdobywa coraz większe i wierne grono wielbicielek.

Dlaczego brwi są tak ważne?

Brwi bez wątpienia są bardzo ważnym elementem twarzy. To one ją definiują i dzięki nim potrafimy odczytywać emocje. W ich pracę zaangażowanych jest aż 12 mięśni, więc nic dziwnego, że są idealnym narzędziem komunikacji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby o nie odpowiednio dbać. Niestety niewiele pań może pochwalić się naturalnie gęstymi i wymodelowanymi brwiami, które są idealnie dopasowane do owalu twarzy.

Prawidłowo dobrany kształt i grubość brwi ma ogromne znaczenie. Dlatego ich zarys nie może być przypadkowy. Powinien idealnie współgrać z kształtem twarzy. Zobaczcie, jaki kształt brwi będzie dla was najlepszy!

Jak dobrać kształt brwi do kształtu twarzy?

Najważniejszym elementem w doborze kształtu brwi jest owal twarzy i osadzenie oczu. Ważne jest również, aby ich kształtem nie powielać zarysu twarzy, np. przy okrągłej twarzy brwi powinny mieć ostre kanty, a przy ostrych rysach twarzy łagodzimy je zaokrąglonym kształtem łuku brwiowego.

Twarz podłużna - najlepiej wyglądają szerokie brwi - poziome linie optycznie skracają twarz. Brwi powinny być niemal proste, a na końcach opadać w dół.

Twarz trójkątna - przy trójkątnej twarzy staramy się za wszelka cenę sprawić, by szerokie czoło wydawało się węższe. Odpowiednio wymodelowane brwi powinny unosić się lekko ku górze przy końcach. Na początku powinny być wyraźnie zagęszczone.

Twarz owalna - tutaj aż prosi się o łagodny kształt. Najlepiej będą wyglądały brwi o kształcie łagodnego łuku. Przy twarzy owalnej końce brwi powinny być wyraźnie cieńsze.

Twarz w kształcie serca - brwi powinny być wygięte w 2/3 długości i opadać w dół. Końcówka brwi może być nieco dłuższa.

Twarz kwadratowa - kształtem łuku brwiowego trzeba złagodzić rysy twarzy, dlatego kształt brwi powinien być łagodny i lekko okrągły.

Twarz okrągła – tutaj potrzebny jest modniejszy akcent, który optycznie wydłuży twarz. Najlepiej sprawdzą się brwi o kształcie lekkiego trójkąta, wyostrzone z mocniejszym zaznaczeniem łuku wzniesienia. Pamiętajcie, że przy okrągłej twarzy największą zbrodnią są okrągłe brwi!

Jak skorygować kształt brwi?

Niestety nadal wiele kobiet nie docenia potęgi brwi. Precyzyjnie wymodelowane, odżywione i pomalowane mogą optycznie powiększyć oczy, wysmuklić nos, a nawet delikatnie wyrównać asymetrię twarzy.

Na początku należy wyznaczyć linię łuku brwiowego. Aby zaznaczyć początek najlepiej wziąć pędzelek lub ołówek i przyłożyć go wzdłuż skrzydełek nosa w linii prostej ku górze. Jeżeli macie szeroki nos to odległość pomiędzy brwiami będzie zbyt duża. W takim przypadku najlepiej przesunąć linię lekko ku środkowi i zmniejszyć odległość między brwiami.

Łuk brwi jest najważniejszym elementem. Powinien znajdować się w odległości 2/3 od początku brwi i być ich najwyższym punktem. Pamiętajcie, że łuk nie powinien być zbyt ostry, a brew powinna się stopniowo zwężała ku końcowi.

Jeśli ustalicie te dwa ważne punkty, to pora ustalić również ich koniec posługując się znowu pędzelkiem. Prowadźcie linię prostą od skrzydełka nosa przez zewnętrzny kącik oka - nazywamy to łukiem łagodnego opadania - tu brew powinna być już cieńsza i stanowić 1/3 długości.

