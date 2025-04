Nie lubisz być fotografowana, bo uważasz, że nie prezentujesz się na zdjęciach korzystnie? Zastanawiasz się, czemu tak się dzieje, skoro w rzeczywistości wyglądasz całkiem nieźle? Od tej chwili możesz to zmienić! Pamiętaj, że: „Nie ma ludzi niefotogenicznych, są tylko źle sfotografowani”! Przeczytaj 5 najważniejszych porad, jak dobrze wychodzić na zdjęciach. Jeśli zastosujesz się do naszych zaleceń, z pewnością będziesz usatysfakcjonowana.

1. Wykonaj odpowiedni makijaż

Kluczem do udanego zdjęcia jest właściwy makijaż. Przede wszystkim skoncentruj się na kolorycie cery. Użyj podkładu w naturalnym odcieniu, bowiem zbyt jasny nie prezentuje się korzystnie na zdjęciach. Pamiętaj, że kolor twarzy nie może się różnić od koloru dekoltu i szyi. Nie zapomnij o starannym wytuszowaniu rzęs - gęste i podkreślone nadadzą twojemu oku wyrazu.

Róż na policzkach to kosmetyk, którego koniecznie musisz użyć. Dzięki niemu twoja twarz będzie wyglądać naturalnie i zdrowo. Zadbaj o odpowiedni kolor ust. Pamiętaj, aby pomalować je jasną szminką, bowiem ciemne odcienie postarzają. Podkreśl brwi ciemnym ołówkiem - dodadzą twojemu wizerunkowi charakteru.

2. Wyprostuj plecy

Wyprostowana sylwetka ładnie prezentuje się nie tylko na zdjęciu. Warto prostować plecy zawsze, niezależnie od tego, czy stoisz, czy siedzisz. Będziesz wyglądać znacznie korzystniej na zdjęciu, jeśli zadbasz o dobrą posturę. Zwróć uwagę, aby odchylić ramiona do tyłu - dzięki temu twoja szyja optycznie się wydłuży. Pamiętaj, że zgarbiona sylwetka ujmuje ci atrakcyjności i pewności siebie, zarówno na żywo, jak i na zdjęciach. A chyba nie chcesz, aby inni postrzegali cię w ten sposób!

3. Ustaw się pod kątem

Zastanów się, z której strony wyglądasz najkorzystniej. Przemyśl, jakie ustawienie zapewni ci to, co chcesz uzyskać. Rzadko kiedy zdarza się, że wychodzimy na zdjęciach dobrze, gdy patrzymy wprost w aparat, dlatego odchyl głowę lekko w bok. Znajdź najlepszy dla siebie kąt, pod którym twoja twarz będzie prezentowała się najlepiej. Poza, która skutecznie ujmie ci kilka kilogramów, to umieszczenie dłoni na biodrach, ustawienie się bokiem do obiektywu i spojrzenie w jego kierunku. Jeśli siedzisz, lekko się przekręć w jedną stronę.

4. Zadbaj o dobre tło

Najkorzystniej wygląda się na zdjęciach na jasnym tle. Pomaga ono rozjaśnić twarz i ułatwia aparatowi dobranie odpowiednich ustawień automatycznych. Dzięki nim twoja skóra nabierze ładnego kolorytu. Nie będzie widać na niej zaczerwienia. Istnieją również specjalne programy, przy użyciu których uzyskasz jednolite tło, np. FotoFuze.

5. Rób zdjęcia z góry

Zdecydowanie lepiej wychodzi się na zdjęciach robionych z góry niż z dołu. Zwróć uwagę, że większość selfie jest robionych z góry. Dlaczego? - ponieważ takie ujęcie wyszczupla. Pamiętaj, aby nie stawać bezpośrednio pod światłem. Wyeksponuje ono niedoskonałości twojej cery. Najkorzystniej stanąć na wprost naturalnego źródła światła, np. okna lub miejsca, gdzie na twarz pada miękkie światło.

