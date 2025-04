Skóra trądzikowa jest bez wątpienia jedną z najbardziej wymagających i potrzebuje specjalnego traktowania. Odpowiednia pielęgnacja i leczenie dermatologiczne to podstawa, ale uzupełnieniem tych działań powinny być odpowiednie kosmetyki do makijażu. Najważniejszy jest odpowiednio dobrany podkład, który będzie tuszował niedoskonałości, ale również leczył.

Jaki makijaż będzie najlepszy dla cery trądzikowej? Instrukcja krok po kroku!

Jak wybrać podkład do skóry trądzikowej?

Wybieraj kosmetyki dedykowane cerze trądzikowej, które są oznaczone jako „non-comedogenic” i „non-acnegenic”. Nie zatykają porów i pozwalają skórze oddychać. Dodatkowo nie zawierają tłuszczów i mają działanie bakteriobójcze. Obecnie wiele firm kosmetycznych, także tych niszowych, ma w swej ofercie produkty przeznaczone dla cery z problemami skórnymi. Jest więc w czym wybierać.

Pamiętaj, że tak naprawdę nie potrzebujesz fluidu, który będzie dawał efekt maski, a takiego, który zatuszuje niedoskonałości i będzie miał właściwości lecznicze. Najbezpieczniej kupić podkład apteczny, który jest uzupełnieniem produktów do pielęgnacji cery trądzikowej - Iwostin, Vichy, La Roche Posay.

Jeśli masz bardzo nasilony trądzik, to wybierz puder mineralny - nie zatyka porów, matuje i nie obciąża skóry. Dzięki zawartości składników pochodzenia naturalnego korzystnie wpływa na skórę.

Jak nakładać podkład na skórę trądzikową?

Po dokładnym oczyszczeniu skóry i nałożeniu kremu nawilżającego do cery trądzikowej zabierz się za tuszowanie niedoskonałości. W tym celu zastosuj korektor do cery trądzikowej (zawiera on leczniczy cynk). W przypadku kamuflażu niedoskonałości najlepiej sprawdzi się korektor o odcieniu zielonym - który neutralizują czerwone tony na twarzy (pryszcze, naczynka i zaczerwienienia). Następnie nałóż podkład przeznaczony do cery trądzikowej.

Zawsze myj dłonie przed nałożeniem podkładu. Unikaj jego aplikacji przy pomocy gąbeczki lub pędzla – stwarzają doskonałe warunki do rozwoju bakterii.

Nie przesadzaj z ilością kosmetyków nakładanych na skórę. Naprawdę nie ma potrzeby stosowania jednocześnie bazy pod podkład, podkładu, pudru, różu i rozświetlacza. Nie pomożesz tym swojej cerze, a możesz jej poważnie zaszkodzić.

Ważne jest, abyś zmieniała kosmetyki (zwłaszcza podkłady), które niestety z czasem są mniej skuteczne. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie dwóch podkładów, które dobrze oddziałują na twoją cerę i używanie ich naprzemiennie.

