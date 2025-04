Z okularami jest podobnie jak z ubraniami. Aby dodawały uroku i wydobywały z nas to coś, muszą pasować do kształtu twarzy i naszego stylu. Idealnie dobrane okulary zapewniają komfort i pewność siebie w każdej sytuacji. Należy jednak pamiętać, aby nie ograniczać się do panujących trendów w modzie, ponieważ niekoniecznie muszą nam one odpowiadać. Czynnikiem generującym sukces wyboru oprawek jest określenie kształtu twarzy. Wyróżniamy pięć podstawowych typów:

Reklama

Twarz kwadratowa



Twarz kwadratowa charakteryzuje się mocno zarysowaną szczęką, szerokim czołem i mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi. By złagodzić wyraziste rysy twarzy zaleca się okulary z oprawkami lekko zaokrąglone przypominające kocie oczy lub owalne.

Okulary przeciwsłoneczne

Materiały prasowe okulary.szkla.com (wirtualna przymierzalnia okularów)

Twarz okrągła



Linie czoła i żuchwy zarysowują się dość ostrym owalem, połączone są zaokrąglonym łukiem. Do tego typu urody rekomendowane są prostokątne oprawki z szerokimi zausznikami, które pozwolą optycznie wydłużyć twarz. Szczególnie poleca się oprawki w ciemnych, intensywnych kolorach.

Twarz owalna



Osoby z tym kształtem twarzy, to prawdziwi szczęściarze. Owalne rysy są uważane za najbardziej plastyczne, do których idealnie pasuje większość modeli oprawek. By nie zakłócić właściwych proporcji należy dobierać oprawki nie szersze od obrysu twarzy na wysokości oczu.

Twarz trójkątna



Charakteryzuje się obszernym czołem i wąskim podbródkiem. W celu złagodzenia ostrych konturów twarzy należy mocno zaakcentować okolice oczu po przez zaokrąglone oprawki lub tzw. kocie oczy. Można również spróbować z ramkami z mocno zarysowaną górą bez dolnej krawędzi. Należy pamiętać, aby okulary nosić niezbyt wysoko.

Reklama

Twarz podłużna



Kanciaste czoło i szczęka, proste policzki i duży nos, to charakterystyczne elementy prostokątnej twarzy. Aby pozbyć się efektu wydłużonej twarzy warto zaopatrzyć się w zaokrąglone oprawki z krótką linią poziomą i szeroką linią pionową. Okulary dodatkowo powinny być nisko osadzone. Dzięki temu twarz staje się okrągła i pozbawiona nadmiernych podłużnych rysów. Okulary przeciwsłoneczne markowe znajdziesz w dobrych sklepach.