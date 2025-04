5 z 7

BB skin perfecting kit, Gosg, cena: 54,99 zł

Korektor i rozświetlacz w jednym. Nie tylko zniweluje wszystko to, co chcemy ukryć, ale także wyrówna koloryt cery idealnie się do niej dopasowując. Dlatego właśnie został przygotowany w dwóch wersjach: wersja LIGHT, oprócz dwóch kolorów korektora została wyposażona w… jasny rozświetlacz. Natomiast wersja MEDIUM w… rozświetlający brązer.