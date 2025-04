Wiele z was ma co roku ten sam dylemat - "Mam już wymarzoną sukienkę, ale jaki powinnam dobrać do niej makijaż?" Najczęściej nie chcemy po prostu przesadzić - cekinowe sukienki nie zawsze dobrze się prezentują z mocnym i błyszczącym makijażem.

Reklama

Jak dobrać makijaż do sukienki?

Zwróćcie uwagę nie tylko na kolor, ale też krój sukienki - czerwonej, dopasowanej mini nie łącz z czarnym smoky eyes, ale krótką, cekinową sukienkę oversize czemu nie? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 9 połączeń idealnych na sylwestrową imprezę! Który zestaw wybieracie?

Reklama

Więcej o trendach:

Najmodniejsze makijaże na sylwestra

11 modowych hitów na sylwestra!

Najpiękniejsze akcesoria do włosów na imprezę