Spierzchnięte usta najczęściej spowodowane są niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - wiatrem, mrozem i słońcem. Do pogorszenia ich kondycji przyczynia się również ogrzewanie i klimatyzacja, suche powietrze w pomieszczeniach, w których spędzamy większą część dnia, ciągłe oblizywanie ust, niedobory witamin z grupy B oraz spożywanie zbyt małej ilości płynów (głównie wody).

Dzieje się tak dlatego, że skóra warg jest pozbawiona naturalnej ochrony w postaci sebum - praktycznie nie ma w nich gruczołów łojowych - łatwo więc traci nawilżenie i ulega podrażnieniom. Suchy naskórek spierzchniętych ust ma tendencje do pękania i łuszczenia się. Jak temu zapobiec?

Codziennie (najlepiej kilka razy dziennie) smaruj usta pomadką ochronną. W swoim składzie powinna zawierać glicerynę, masło shea, wosk pszczeli i oleje roślinne - ze spierzchniętymi ustami doskonale radzi sobie olej słonecznikowy i rycynowy.

Pomadki używaj zawsze wtedy, gdy tylko poczujesz, że skóra warg jest napięta. Wybierz kosmetyk zaopatrzony w filtry przeciwsłoneczne – ochronisz usta przed ich szkodliwym działaniem.

Usuwaj naskórek przynajmniej raz w tygodniu, delikatnie masując usta miękką szczoteczką do zębów lub przy użyciu peelingu - są takie specjalne przeznaczone do ust, ale jeśli akurat nie masz takiego w swojej łazience, zamiast specjalistycznego scrubu, możesz użyć drobnoziarnistego peelingu do twarzy.

Świetnie sprawdzi się również domowy peeling cukrowy - przygotujesz go na bazie brązowego cukru, miodu i oliwy z oliwek. Niewielką ilość kosmetyku wmasuj w wargi okrężnymi ruchami. Nie dociskaj i nie trzyj zbyt mocno - możesz podrażnić skórę!

Mimo że w drogeriach znajdziesz maski regenerujące, przeznaczone specjalnie do pielęgnacji ust, to gdy twoje usta są w naprawdę złym stanie, nic nie pomoże im tak jak domowej roboty maseczka.

Miód na usta

Miód ma właściwości odżywcze i regenerujące, nie bez powodu często znajduje się w pomadkach ochronnych i balsamach do ust. Nie musisz przygotowywać żadnych specjalnych mieszanek - wystarczy nałożyć cienką warstwę miodu na usta i delikatnie wmasować. Najlepiej zostawić go na kilka godzin lub na noc.

Oliwa z oliwek na usta



Na spierzchnięte usta doskonale nadaje się również oliwa z oliwek. Stosuj ją codziennie przed pójściem spać, pierwsze efekty zauważysz już po 2-3 dniach.

Aloes na usta

Żel aloesowy ma całe mnóstwo zastosowań - doskonale radzi sobie z przesuszoną skórą, szczególnie po nadmiernej ekspozycji na słońce. Jeśli masz go w swojej łazience, nakładaj go również na usta, szybko przyniesie ulgę.

