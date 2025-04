Jesteś szczęściarami! Kondycja waszej skóry jest bardzo dobra. Ma idealny poziom nawilżenia, a to wszystko dzięki gruczołom łojowym, które pracują na wysokich obrotach. Zaś gęsto utkane włókna kolagenu i elastyny sprawiają, że jest napięta i elastyczna.

Jak dbać o skórę mając 20 lat?

Głównym celem pielęgnacji jest ochrona i nawilżanie. Mimo tak młodego wieku nie możecie zapominać o ochronie przeciwsłonecznej. Niestety promienie sieją spustoszenie głównie w głębszych warstwach naskórka. Dlatego skutki nadmiernej ekspozycji na słońce mogą być widoczne dopiero po wielu latach. Jeżeli chodzi o nawilżanie, to chyba nikogo nie musimy do tego namawiać. Nawilżona skóra nie tylko ładnie wygląda, ale także łatwiej broni się przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Mimo tego, że największą burzę hormonalną macie już za sobą, to od czasu do czasu na skórze może pojawić się niechciany pryszcz. Pamiętajcie, że nie warto go wyciskać! Lepiej posmarować go punktowym preparatem, a na co dzień używać żelu do mycia twarzy i toniku redukującego niedoskonałości.

Młode kobiety bardzo często borykają się również z problemem opuchlizny i cieni pod oczami. Niestety w taki sposób organizm buntuje się przeciw zarwanym nocom i imprezowemu stylowi życia. W takim wypadku niezbędny będzie lekki krem pod oczy. Najlepszy będzie preparat poprawiający krążenie krwi i limfy, np. z kofeiną. Jeżeli chcecie działać doraźnie, to pomocne będą kostki lodu lub łyżeczki włożone na kilka minut do lodówki. Taki okład zadziała zbawiennie!

