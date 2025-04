1. Delikatna pielęgnacja

Mając cerę mieszaną nieustająco borykasz się z nadmiarem sebum i przesuszeniem jednocześnie. Ważnym punktem w twojej pielęgnacji powinien stać się wieczorny demakijaż starannie wybranym preparatem – łagodnym żelem, płynem micelarnym. Bez niepotrzebnego tarcia, które podrażnia skórę. Szukaj kosmetyku z dodatkiem wyciągu z drzewa herbacianego - ma delikatne działanie antybakteryjne i zmniejsza widoczność porów. Dodatek ekstraktu z alg, ogórka lub rumianku podziała łagodząco na podrażnienia i ograniczy wydzielanie sebum przez gruczoły łojowe.

2. Nawilżaj

Także przetłuszczające się partie skóry wymagają codziennego nawilżania. Szukaj preparatów, które jednocześnie nawilżają i matują. Na dzień używaj kremów ograniczających wydzielanie sebum – krem matujący możesz nakładać tylko na problematyczną strefę. Na noc użyj bogatszych w składzie kosmetyków, aby skórę odżywić i zregenerować. Twoimi sprzymierzeńcami są kremy z cynkiem.

3. Zadziałaj makijażem

Cera mieszana powoduje, że twarz błyszczy w strefie T (czoło, nos, broda). Pozostałe części twarzy są suche, często matowe. Dla ujednolicenia cery przyda się dobry podkład – najlepiej rozświetlająco-nawilżający, do cery mieszanej. Pod podkład koniecznie nakładaj krem matujący (na środkową część twarzy).

4. Rozświetl cerę

Sięgnij po kosmetyk z wit. C, która delikatnie rozjaśnia skórę i dodaje jej blasku. Może to być serum regenerujące na noc – dodatkowo wspomoże cerę w naturalnej odnowie. Sama zauważysz, że po kilku tygodniach takiej kuracji, rankiem skóra będzie rozświetlona i zdrowsza. Na początek aplikuj kosmetyku 2-3 razy na tydzień, aby wit. C nie podrażniła skóry.

5. Pamiętaj o poprawkach

Jeśli chcesz, by twoja twarz cały dzień wyglądała perfekcyjnie noś w kosmetyczce bibułki matujące, które wystarczy przyłożyć do przetłuszczonej skóry. Do tego duży pędzel i lekki, transparentny puder, którym oprószysz twarz i wyrównasz koloryt cery.

