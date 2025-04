Silne emocje odciskają piętno na Twojej twarzy. Codzienne troski i radości pozostawiają na niej trwały ślad - zmarszczki mimiczne. Aby złagodzić skutki działania czasu, nie musisz uciekać się do pomocy chirurga. Kiedy się uśmiechasz lub marszczysz czoło ze zmartwienia, mięśnie Twojej twarzy kurczą się. Dzieje się to setki, a nawet tysiące razy dziennie. W wyniku ciągłej pracy mięśnie nigdy nie odpoczywają, a zmarszczki mimiczne utrwalają się. Z biegiem lat skóra twarzy, szyi i dekoltu staje się coraz bardziej wiotka, przez co wygląda na starszą. Cera zaczyna potrzebować odmłodzenia.

Po pierwsze: rozluźnienie

Interwencja chirurgiczna to głęboka ingerencja w strukturę skóry. Może pozbawić twarz naturalnego wyrazu, ograniczając jej bogatą mimikę. Alternatywą dla tego typu rozwiązań mogą okazać się kosmetyki zawierające peptyd, który w wierny sposób odzwierciedla działanie jadu żmii. Inspirowana przez naturę linia kosmetyków Age Killing Effect Vis Plantis wykorzystuje naturalny mechanizm występujący w przyrodzie. Zawarta w kremie i serum substancja działa jak naturalny peptyd Waglerin-1, zawarty w jadzie węża świątynnego Tropidolaemus Wagleri. Kosmetyki z tej serii rozkurczają i relaksują mięśnie odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych.

Po drugie: odżywienie

Dojrzała cera, oprócz wygładzenia, potrzebuje także odżywienia. Tę funkcję najlepiej spełniają naturalne oleje roślinne, które wspierają odmładzanie skóry, jednocześnie działając kojąco. Bogata kombinacja składników aktywnych zawartych w kosmetykach Age Killing Effect poprawia zdolność zatrzymywania wody, odżywia oraz stymuluje odnowę. Krem i serum zawierają m.in. olej arganowy, olej z nasion bawełny i nasion róży damasceńskiej, roślinną betainę, pantenol oraz witaminę E. Delikatna kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów, a bogata formuła daje poczucie komfortu i przyjemności.

Czy jad naprawdę działa?

Skuteczność nowej serii Vis Plantis potwierdza test przeprowadzony przez dermatologów na grupie 25 kobiet. 100% z nich zauważyło działanie kosmetyków z serii Age Killing Effect! Stwierdziły spłycenie, złagodzenie i zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek, linii, a nawet większych, utrwalonych bruzd. Laboratoryjne pomiary wygładzenia wykazały natomiast korzystną poprawę średnio o 9% (krem) i 11% (serum). Spłycenie bruzd i drobnych zmarszczek przyczyniło się do poprawienia owalu twarzy, korzystnego liftingu oraz spowolnienia procesu starzenia się skóry.

Kosmetyki z formułą replikującą działanie jadu żmii są idealnym rozwiązaniem dla kobiet, które w naturalny sposób chcą uzyskać efekt długotrwałego i intensywnego nawilżenia, delikatnego odżywienia oraz jędrności, a także pragną zabezpieczyć cerę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

