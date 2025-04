Uwielbiamy odkrywać nowe marki kosmetyczne. Niektóre z nich to całkiem niedawno powstałe brandy, inne to dobrze znane firmy, których produkty dopiero kilka miesięcy zawitały do Polski. Spośród wszystkich wybrałyśmy 5, które naszym zdaniem powinno się znać. Dlaczego? Ponieważ zmieniają zupełnie nasze podejście do codziennej pielęgnacji.

Reklama

Co ciekawe, cztery z nich to amerykańskie marki, a tylko jedna to polska. Co więcej, trzy z nich zajmują się wyłącznie pielęgnacją twarzy, głównie przeciwstarzeniową. Naszym absolutnie ulubionym kosmetykiem jest serum z witaminą C Obagi, ogórkowa maseczka Peter Thomas Roth i odbudowująca maseczka Kevin Murphy. Czy miałyście okazję już przetestować któryś z produktów?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki, z którymi nie rozstają się modelki

Szminki z zatopionymi kwiatami

Perfumowane mgiełki do ciała na lato