fot. Fotolia

1. Pędzel do zadań specjalnych





fot. Girls Best Friend, cena: 14 zł

Podstawą damskiej kosmetyczki są pędzle do nakładania podkładu, pudru, różu i cieni do powiek. W tym towarzystwie powinien pojawić się jeszcze pędzel do zadań specjalnych! Z jego pomocą usuniesz nadmiar pudru oraz nałożysz rozświetlacz i bazowe cienie. Pędzel wykonany jest z miękkiego, syntetycznego włosia. Płasko ścięta główka oraz delikatne, nieco dłuższe końcówki to duet do zadań specjalnych. Doskonale wymodeluje kontur twarzy, oraz wygładzi końcowy efekt makijażu.

2. Innowacyjna gąbka do podkładu

fot. Killys, cena: ok. 14 zł

W swojej kosmetyczce warto także mieć gąbkę 3D Killys do nakładania podkładu. Dzięki wyjątkowej strukturze, gęstości i obłemu kształtowi, gąbka idealnie rozprowadza podkład na twarzy, sama nadmiernie go nie wchłaniając. Rozprowadzając podkład, nie tworzy zacieków i smug, zmniejsza widoczność porów oraz zmarszczek, a także bardzo dobrze kryje przebarwienia. Idealna do każdego typu podkładu - w płynie, w kompakcie, w sprayu czy do pudru mineralnego.

3. Różdżka z pędzelkami do makijażu oczu

fot. Sephora, cena: 59 zł

Różdżka z 3 magnetycznymi pędzelkami do kompletnego makijażu oczu. Różdżka składa się z pędzelka do aplikacji pudrowych cieni w załamaniu powieki, pędzelka do aplikacji eyelinera w płynie i pędzelka rozcierającego do aplikacji ciemnych cieni do powiek. Gwarantuje perfekcyjny makijaż oka i oszczędza miejsce w twojej kosmetyczce!

4. Bibułki matujące

fot. Cettua, cena: ok. 10 zł

Bibułki matujące są szybkim i prostym sposobem pomagającym skórze zachować uczucie świeżości i czystości. Używając tych cienkich przeźroczystych płatków pozbędziesz się nadmiaru sebum z twarzy bez naruszania makijażu. Przydatne zwłaszcza latem!

5. Gąbka do demakijażu

fot. ECOTOOLS, cena: ok. 25 zł

Makijaż trzeba też kiedyś zmyć. Woda i kosmetyk nie zawsze jednak dokładnie go usuną. Aby perfekcyjnie oczyścić skórę użyj specjalnej gąbki Pure CompleXion. Wykonana w 100% z naturalnych składników w tym Konjac włókien roślinnych i złuszczający węgiel z bambusa, wygląda jak twardy kamyk. Jednak pod wpływem wody i ulubionego żelu staje się miękka i delikatna. Bez obaw możesz więc używać jej zarówno rano jak i wieczorem! Dla uzyskania najlepszych rezultatów używaj jej codziennie. Po każdym użyciu wypłucz gąbkę wodą i odłóż ją do wyschnięcia. Najlepiej wymieniaj gąbkę co 1-3 miesiące.

