Infuzja tlenowa to zabieg odmładzający oparty na technologii tlenu pod ciśnieniem (czyli tlenu hiperbarycznego) za pomocą którego dostarcza się w głąb skóry aktywne składniki w postaci silnie skoncentrowanego serum.

Reklama

Serum dobierane jest indywidualnie do rodzaju i potrzeb skóry, jednak zawsze zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy. Skóra po zabiegu infuzji tlenowej jest odżywiona i nawilżona, co ważne, nie tylko na zewnątrz, ale również w jej najgłębszych warstwach.

Infuzja tlenowa - jak wygląda zabieg?



Tlen wprowadzany jest do skóry poprzez specjalny aplikator do infuzji tlenowej. Kosmetyczka dobiera odpowiednią ampułkę witaminową (zawierającą jednocześnie dwa rodzaje kwasu hialuronowego) do naszej skóry. Składniki wtłaczane są za pomocą tlenu pod ciśnieniem - dzięki sile, jaką wywiera, trafiają do najgłębszych warstw skóry.

Zabieg infuzji tlenowej jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Trwa około 90 minut i nie wymaga żadnej rekonwalescencji.

Efekty zabiegu

Skóra pozbawiona odpowiedniej ilości tlenu zaczyna szybciej się starzeć - spowalniają procesy regeneracji komórkowej, przez co staje się szara, matowa i traci na elastyczności. Zabieg infuzji tlenowej usprawnia odbudowę komórek i poprawia krążenie.

Efekty są widoczne natychmiast - skóra odzyskuje zdrowy blask i nawilżenie, staje się ujędrniona i odżywiona.

wygładzenie zmarszczek,

rozjaśnienie przebarwień i poprawa kolorytu skóry,

zwiększony metabolizm komórkowy,

przyspieszone zostają procesy gojenia,

zlikwidowane blizny potrądzikowe i pozabiegowe,

złagodzone zostają stany zapalny,

złagodzone zostają objawy łuszczycy i egzemy,

skóra staje się mocno nawilżona i dotleniona,

poprawia się napięcie i elastyczność skóry.

Infuzja tlenowa - dla kogo?

Zabieg przeznaczony jest dla wszystkich kobiet, które chcą poprawić kondycję skóry. Polecana jest przede wszystkim tym z cerą trądzikową, głównie z trądzikiem różowatym ponieważ wspomaga gojenie ran, odnowę komórek i reguluje wydzielanie sebum.

Poza tym doskonale sprawdzi się u kobiet z szarą, matową skórą z pierwszymi oznakami starzenia. Zabiegowi infuzji tlenowej warto poddać się również jeśli dotyczy nas problem przebarwień potrądzikowych lub posłonecznych.

Przeciwwskazania

alergia na składniki ampułek witaminowych,

egzema i łuszczyca,

bardzo wrażliwa skóra,

opryszczka,

stany zapalne skóry,

Z zabiegu infuzji tlenowej nie mogą korzystać kobiety w ciąży i karmiące.

Infuzja tlenowa - cena

Pojedynczy zabieg infuzji tlenowej kosztuje od 200 do 250 zł. Aby efekty były trwałe, najlepiej jest wykonać serię od 4 do 6 zabiegów.

Reklama

Więcej o zabiegach kosmetycznych:

Na czym polega karboksyterapia?

Jonoforeza kosmetyczna - jak wygląda zabieg?