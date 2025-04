Max Factor to marka od lat obecna w branży filmowej. To także marka, która doskonale wie, że każda z nas ma dwie strony – tę jasną, i tę trochę ciemniejszą... Nic więc dziwnego, że połączyła swe siły z produkcją "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy™" by pokazać kobietom, że makijaż jest doskonałym narzędziem pozwalającym eksperymentować z wyrażaniem ich wielowymiarowej osobowości.

Chcesz wykonać look inspirowany filmem"Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy™"?

To naprawdę nic trudnego! Aby osiągnąć taki efekt:

Zadbaj o nieskazitelną skórę, bo to idealne tło dla graficznego makijażu oka. Podkład Miracle Match , który perfekcyjnie wtapia się w skórę, koryguje niedoskonałości i pozostawia przyjemne uczucie nawilżenia. Zawarte w formule drobinki odbijające światło sprawiają, że niedoskonałości stają się mniej widoczne, a skóra rozpromienia się zdrowym blaskiem.



Pod oczy nałóż korektor Master Touch – jego lekka formuła doskonale kryje sińce pod oczami. Muśnij twarz pudrem Creme Puff, a kości policzkowe podkreśl różem Creme Puff Blush w odcieniu Gorgeous Berries.



To już kolejny sezon, w którym modne są mocne brwi. Do ich podkreślenia zastosuj matowy cień z palety Smoky Eyes Drama Kit, Opulent Nudes .



. Na ruchomą część powieki nałóż najjaśniejszy odcień z tej samej palety.

Równa kreska nie będzie trudna do wykonania z nowym linerem Masterpiece High Precision . Jego precyzyjna końcówka w kształcie szpatułki pozwala wykonać zarówno cienkie jak i grube kreski. Zainspiruj się makijażami z zimowych pokazów mody i równą linię zamień na nowoczesny trójkąt! Wewnętrzne kąciki oczu zaznacz czarną kreską, która podkreśli geometryczny charakter makijażu.



Jego precyzyjna końcówka w kształcie szpatułki pozwala wykonać zarówno cienkie jak i grube kreski. Zainspiruj się makijażami z zimowych pokazów mody i równą linię zamień na nowoczesny trójkąt! Wewnętrzne kąciki oczu zaznacz czarną kreską, która podkreśli geometryczny charakter makijażu.



Szczoteczka w kształcie zaokrąglonego grzebyka doskonale rozczesuje rzęsy, nie pozostawiając grudek. Na koniec wklep w usta jasno różowy błyszczyk Colour Elixir Gloss,

Uwielbiam sytuacje, w których legendarna opowieść, moda, makijaż i kultura pop spotykają się w jednym miejscu. Jako makijażystka kocham takie wyzwania.

Eryka Sokólska,

Oficjalna Makijażystka Max Factor w Polsce

Kosmetyki użyte do wykonania makijażu:

1. Puder Creme Puff, 44,99 zł

2. Błyszczyk Colour Elixir Gloss, Radiant Rose, 36,99 zł

3. Paleta Smokey Eye Drama Kit, Opulent nudes, 44,99 zł

4. Masterpiece High Precision Liner, 56,99 zł

5. Maskara Clump Defy Extension, 59,99 zł

6. Podkład Miracle Match, 61,99 zł

7. Róż Creme Puff Blush, Gorgeus Berries, 44,99 zł

