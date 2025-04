Witaminy przede wszystkim



Witamina A neutralizuje działanie wolnych rodników. Wspomaga regenerację oraz opóźnia procesy starzenia się naskórka. Witamina E, jest antyutleniaczem. Znacznie poprawia nawilżenie i przyspiesza tworzenie kolagenu odpowiedzialnego za sprężystość naskórka. W dodatku wspomaga działanie innych witamin. Witamina B5 łagodzi podrażnienia i stany zapalne, które mogą wystąpić przy dużym mrozie.

Skuteczna ochrona



Dobra pomadka ochronna, powinna zapobiegać pękaniu i wysuszaniu ust oraz zapewniać im długotrwałą ochronę przed mrozem i wiatrem. Ponadto powinna pozostawiać na ustach delikatną warstwę ochronną, dzięki której usta byłyby stale nawilżane, co ochroniłby je przed nadmiernym przesuszeniem i pękaniem. Doskonale wygładziłaby i uelastyczniła skórę ust, chroniąc ją jeszcze skuteczniej przed czynnikami atmosferycznymi. Koniecznie powinna zawierać filtr UV.

Regeneracja



Skuteczna pomadka regenerowałaby wysuszoną skórę ust delikatnie kojąc i odżywiając. Sprawiałaby, że usta stałyby się miękkie, miłe w dotyku, pozbawione podrażnień i odporne na pierzchnięcie.

Konsystencja



Pomadka powinna być bardzo miękka, łatwo się rozprowadzać i nie łamać się oraz nie kruszyć. Jej zadaniem byłoby idealnie wygładzić powierzchnię warg. Wydajność nie powinna pozostawiać wiele do życzenia. Idealna pomadka powinna być bardzo trwała i nie pozostawiać na skórze zbyt tłustej i grubej warstwy. Jeśli by niewygodnie się rozsmarowywała i ważyła – nie spełniłaby swojej funkcji.

Zapach i kolor



Najlepsze kosmetyki to te bezzapachowe o neutralnym kolorze. Jeśli jednak lubisz owocowe muśnięcie na ustach, nie jest to minus dla pomadki ochronnej. Niektóre mogą nadawać subtelne odcienie delikatnie odżywiając usta. Jeśli pomadka ma nieprzyjemny chemiczny zapach, natychmiast wyrzuć ją do śmietnika, może Ci jedynie zaszkodzić.