Według najnowszych badań aż 80% kobiet ma skórę wrażliwą. Spowodowane to jest wzrostem zanieczyszczeń atmosferycznych, a także modyfikowaną żywnością, przez co nasza skóra narażona jest na podrażnienia. Aby się przed nimi uchronić i nie dopuścić do powstania reakcji alergiczny bardzo ważne stają się kosmetyki, jakich używamy do codziennego makijażu. Powinnyśmy wybierać takie produkty, które będą gwarantem bezpieczeństwa. Marka BELL z myślą o kobietach ze skłonnościami do alergii stworzyła linię produktów HYPOAllergenic. Dzięki nim nie będziesz musiała rezygnować z codziennego makijażu w obawie wystąpienia reakcji alergicznych. Kosmetyki polecane są szczególnie przez Marcelinę Zawadzką, modelkę i prezenterkę telewizyjną, która została ambasadorką marki.

Makijaż rozświetlający

Linia produktów HYPOAllergenic pozwala stworzyć idealny makijaż, dzięki któremu będziesz wyglądać olśniewająco. Idealnie do cery wrażliwej pasuje makijaż rozświetlający, który będziesz mogła wykonać zarówno do pracy jak i na szaloną imprezę z przyjaciółki. Zobacz, jakich kosmetyków marki BELL powinnaś użyć, aby go wykonać.

Jak wykonać makijaż?

Zanim zaczniesz wykonywać swój perfekcyjny makijaż nie zapomnij o odpowiednim nawilżeniu skóry twarzy. Jeśli krok pierwszy masz już za sobą pora sięgnąć po podkład, który dopasuje się do kolorytu twojej cery (HYPOAllergenic Skin Adapting Make-Up). Następnie, na okolice pod oczami oraz na powieki nakładamy korektor (HYPOAllergenic Eye&Skin Stick Concealer). Całość delikatnie pudrujemy (HYPOAllergenic BB Powder). Rysy twarzy modelujemy za pomocą bronzera (HYPOAllergenic Multibronze Powder). Puder rozświetlający (HYPOAllergenic Face&Body Illuminating Powder) nakładamy na szczyty kości policzkowych, skronie, nad górną wargą oraz w zagłębieniu brody. Idealny makijaż rozświetlający jest już prawie gotowy. Jeśli chcesz wzmocnić efekt sięgnij po czarny eyelinerem (HYPOAllergenic Deep Black Eyeliner Pen) oraz tusz od rzęs (HYPOAllergenic Thickening Mascara). Jeśli jednak wolisz makijaż bardzo delikatny, wystarczy, że sięgniesz po lakier do ust (HYPOAllergenic Liquid Lip Lacquer) i je podkreślisz.

Baza pod makijaż

HYPOAllergenic Anti-Redness Primer - neutralizuje zaczerwienienia i tuszuje niedoskonałości cery, sprawiając że naczynka i przebarwienia są niemal niewidoczne. Nawilża i optycznie wygładza skórę oraz przedłuża trwałość makijażu. Lekka formuła sprawia, że łatwo i równomiernie się rozprowadza.

Podkład

HYPOAllergenic Skin Adapting Make-Up - doskonale kryje niedoskonałości cery, przebarwienia i zaczerwienienia. Wyrównuje koloryt i idealnie stapia się ze skórą nie tworząc smug. Dopasowuje się do karnacji i nadaje naturalny wygląd. Zawiera pigmenty w innowacyjnych otoczkach z pochodnych aminokwasów ułatwiające aplikację, a zawarta w nim gliceryna nawilża skórę. Zapewnia matowy makijaż przez wiele godzin.

Korektor

HYPOAllergenic Eye&Skin Stick Concealer - korektor korygujący pod oczy i do twarzy. Zawartość pigmentów perłowych rozświetla i optycznie wygładza skórę wokół oczu. Doskonale kryje sińce i obwódki pod oczami, maskuje oznaki zmęczenia i tuszuje niedoskonałości. Nawilża i pielęgnuje skórę, dzięki zawartości wosku pszczelego i carnauba. Naturalnie rozświetla skórę wokół oczu oraz zachowuje lekkość wykończenia.

Puder matujący

HYPOAllergenic BB Powder - Niezastąpiony kosmetyk, aby nadać perfekcyjne i trwałe wykończenie makijażu. Lekka, satynowa formuła maskuje drobne niedoskonałości, matując i modelując owal twarzy. Puder pozwala w szybki i skuteczny sposób poprawić makijaż w ciągu dnia, przywracając skórze pełen świeżości wygląd.

Bronzer

HYPOAllergenic Multibronze Powder - dzięki temu bronzerowi idealnie wymodelujesz swoją twarz.

Puder rozświetlający

HYPOAllergenic Face&Body Illuminating Powder - dedykowany dla kobiet, które chcą zapewnić swojej skórze świeży i wypoczęty wygląd. Formuła zawierająca pigmenty perłowe daje efekt subtelnego, naturalnego rozświetlenia cery. Dodatkowo dzięki emolientom wygładza skórę.

Lakier do ust

HYPOAllergenic Liquid Lip Lacquer - hypoalergiczny lakier do ust - to połączenie intensywnego, napigmentowanego koloru błyszczyka z trwałością pomadki. Dodatkowo optycznie powiększa i wygładza usta na wiele godzin. Chroni przed nadmiernym przesuszaniem i nie pozostawia uczucia lepkości. Idealny na każdą okazję.