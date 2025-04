O hydrolatach naczytałam się dużo dobrego. Mimo, że moje podeście do nich było raczej sceptyczne, postanowiłam wypróbować je na własnej skórze. Całkiem niedawno miałam niemałe przejścia z kwasami i dość trudno było znaleźć kosmetyk, który ukoi moją podrażnioną skórę. I właśnie wtedy sięgnęłam po różany hydrolat, z którego nie zrezygnuję już chyba nigdy.

Hydrolat różany Ministerstwo Dobrego Mydła - kilka słów wstępu

Buteleczka ma atomizer, więc przyjemnie i wygodnie nakłada się go na twarz. Ja spryskuję nią wacik i dopiero przemywam twarz, ale z powodzeniem można nałożyć go bezpośrednio na skórę. Od razu zaznaczę, że mimo, że można stosować go jako kosmetyk wielofunkcyjny, ja raczej włączyłam go jako dodatkowy produkt do pielęgnacji (a nie zamiennik).

Hydrolat różany Ministerstwo Dobrego Mydła - zapewnienia producenta

Ekologiczny hydrolat z Róży Damasceńskiej sprowadzamy z niewielkiej destylarni położonej na malowniczym południu Francji. Zapach ma piękny, różany ale różany prawdziwie, bez zadęcia i sztuczności. Doskonale tonizuje, zmywa makijaż i odświeża zmęczoną cerę co sprawia, że w codziennej pielęgnacji idealnie zastępuje wodę z kranu. Łagodzi obrzęki wokół oczu. Doskonale nawilża, wykazuje działanie antyseptyczne, lekko napina skórę delikatnie wygładzając zmarszczki. Dba o skórę suchą, naczynkową. Polecamy go szczególnie w rytuale porannej lub wieczornej pielęgnacji: oczyszczamy nim twarz oraz dekolt i na tak nawilżoną skórę nakładamy krem. Skóra pozostaje miękka i nawilżona. Peptydy pozyskiwane z rzodkwi przedłużają trwałość hydrolatu wykazując jednocześnie wyjątkowe działanie nawilżające.

Hydrolat różany Ministerstwo Dobrego Mydła - opinia

Hydrolaty powstają podczas destylacji części lub całości roślin parą wodną. Jednym słowem są to wodne wyciągi kwiatowe/ziołowe. Czyli samo dobro. Używam go mniej więcej od miesiąca. Co już zdążyłam zauważyć? Przede wszystkim hydrolat doskonale oczyszcza skórę, pozostawiając ją nawilżoną i gładką (czasami mam wrażenie, że nie muszę już nakładać żadnego kremu). Już po miesiącu pierwsze przebarwienia zdecydowanie się rozjaśniły, a ja nie borykam się już z drobnymi niedoskonałościami, do których mam tendencję.

Hydrolat różany Ministerstwo Dobrego Mydła - cena

Opakowanie 50 ml kosztuje 22 zł. Cena jest śmiesznie niska, biorąc pod uwagę, że produkt jest bardzo wydajny (używam go dwa razy dziennie).

