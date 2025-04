Wraz z nadejściem chłodniejszych dni, na Tik Toku rodzą się nowe trendy w makijażu. Ostatnio świat usłyszał o martini make-up — makijażu inspirowanym popularnym, wytrawnym drinkiem, teraz na tapecie są apetyczne usta honey lips. Nie chodzi tutaj o nakładanie słodkiego nektaru, a o lśniący, złocisty blask, który wręcz z nich kapie. O żadnej lepkości też nie ma mowy.

Honey lips wymyśliła Tik Tokerka Eva Larosa @evalarosaxo. Udostępniony 20-sekundowy tutorial ma ponad 152 tysiące wyświetleń i prawie 11 tysięcy polubień. Dziewczyny są nim zachwycone i co chwila wrzucają na platformę swoje interpretacje słodkiego trendu. Hasztag #honeylips ma ponad 3,7 miliona wyświetleń.

Jak wygląda honey lips i jakie kosmetyki będą potrzebne?

Honey lips to maksymalnie lśniące usta ze złotym połyskiem. Wyglądają bardzo efektownie i będą idealnym uzupełnieniem eleganckich kreacji. Świetnie sprawdzą się w makijażu na jesienne wesele, na bankiet, czy na randkę. Warto też zapamiętać trend i wykorzystać go w świątecznym i sylwestrowym make-upie.

Honey lips są łatwe osiągnięcia, a cały proces zajmie ci kilka sekund. Wszystko, co będzie ci potrzebne to złoty cień do powiek, konturówka i błyszczyk lub olejek w kolorze zbliżonym do odcienia warg.

Jak przedłużyć trwałość szminki? Prosta sztuczka, dzięki której zapomnisz o retuszu

Honey lips krok po kroku

Przed przystąpieniem do makijażu zrób peeling ust, aby wygładzić powierzchnię. Jeśli masz więcej czasu, możesz też nałożyć maseczkę na usta (np. posmaruj je wazeliną lub miodem i pozostaw na 5-10 minut). Nałóż złoty cień na łuk kupidyna i na środek dolnej wargi. Obrysuj wargi konturówką w tym samym odcieniu co usta lub ton ciemniejszą. Pomaluj usta błyszczykiem lub olejkiem.

Cień do powiek Sequin Crush Mono, Yves Saint Laurent

fot. Cień do powiek Sequin Crush Mono Yves Saint Laurent, 199 zł/materiały prasowe

Cień do powiek DAZZLESHADOW I LIKE 2 WATCH, MAC

fot. Cień do powiek DAZZLESHADOW I LIKE 2 WATCH MAC, cena: 125 zł/materiały prasowe

Mineralny cień do powiek 100 CHAMPAGNE GLAZE, AA WINGS OF COLOR

fot. Mineralny cień do powiek 100 CHAMPAGNE GLAZE AA WINGS OF COLOR, cena: ok. 12 zł/materiały prasowe

Konturówka do usta LIP CHEAT Iconic Nude, Charlotte Tilbury

fot. Konturówka do usta LIP CHEAT Iconic Nude Charlotte Tilbury, cena:125 zł/materiały prasowe (dostępny w SEPHORA)

Wodoodporna konturówka do ust Beige Mousseline, GIVENCHY

fot. Wodoodporna konturówka do ust Beige Mousseline GIVENCHY, cena: 145 zł/materiały prasowe (dostępna w SEPHORA)

Błyszczyk do ust Lifter Gloss 009 Topaz, Maybelline

fot. Błyszczyk do ust Lifter Gloss 009 Topaz Maybelline, cena: ok. 30 zł/materiały prasowe

Olejek do ust, Your Kaya

fot. Olejek do ust Nude Your Kaya, cena: 24,99 zł

Błyszczyk do ust Pro Volume Lip Gloss Golden Nude, MAKEUP BY MARIO

fot. Błyszczyk do ust Pro Volume Lip Gloss Golden Nude MAKEUP BY MARIO, cena: 119 zł/materiały prasowe (dostępny w SEPHORA)

