Marka Holika-Holika powstała w 1994 roku. Fraza “Holika Holika" jest kombinacją dwóch słów: angielskiego “holic" oraz koreańskiego “holida" co oznacza “pokusa". Pierwszy sklep Holika-Holika powstał w 2010 roku w Korei Południowej. Od tego czasu marka sukcesywnie powiększa swoją ofertę.

Czym kusi Holika Holika?

Holika Holika to marka, która inwestuje w rozwój technologiczny i badawczy nad produktami kosmetycznymi. Na szczególna uwagę zasługują serie kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy Prime Youth, Caviar, kosmetyki z placentą, kremy z ekstraktem ze śluzu ślimaka.

Holika Holika oferuje również: kremy bb, kremy cc, toniki, serum do twarzy, produkty do makijażu, kremy przeciwzmarszkowe i rewitalizujące.

Kosmetyki Holika Holika można kupić w internecie np. myasia.pl lub sklepach stacjonarnych.

Nasze ulubione kosmetyki Holika Holika

Wielofunkcyjny aloesowy żel

Zawiera 99 procent ekstraktu z aloesu. Może być stosowany do każdego rodzaju skóry, na twarz i ciało. Przynosi efekt nawilżenia, chłodzenia i odświeżenia dzięki wysokiej zawartości soku z Aloesu, który pochodzi z czystej wyspy Jeju w Korei Południowej.

Maseczka pielęgnacyjna do twarzy na bawełnianej płachcie

Główne działanie Baby Pet Magic Mask Sheet Pug polega na redukcji zmarszczek oraz zwiększeniu elastyczności i sprężystości skóry twarzy. Maseczka zawiera ekstrakty z ziaren zbóż, kukurydzy i soi, które są bogate w aminokwasy, minerały oraz fitoestrogeny o działaniu liftingującym oraz wygładzającym. Zmniejsza drobne zmarszczki mimiczne, rozjaśnia skórę i sprawia, że cera wygląda promiennie i młodo.

Peeling do twarzy

Sleek Egg Skin Peeling Gel skutecznie usuwa martwe komórki skóry, absorbuje sebum ze skóry, oczyszcza pory, zapobiega powstawaniu wyprysków oraz zaskórników. Peeling nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry, przywraca skórze naturalny blask.

Inne kosmetyczne nowości:

