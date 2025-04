Czy wiedziałaś, że Shiseido to jedna z najstarszych marek kosmetycznych na świecie? Założona została w 1872 roku przez Arinobu Fukuhara. Obecnie dostępna jest aż w 89 krajach. Na swój rozwój przeznacza 100 mln euro! Posiada aż 8 centrów badawczych i zatrudnia 1000 naukowców. Do tej pory zarejestrowała ponad 2500 patentów! Czy potrzeba większej ilości informacji, aby przekonać się do jej produktów?

Innowacja przede wszystkim

Shiseido to pierwsza japońska firma kosmetyczna, która otrzymała certyfikat “Eco-first". Marka czerpie inspirację ze źródeł medycznych i jest pionierem przyszłego piękna - tonik Eudermine to pierwszy produkt kosmetyczny Shiseido, sprzedawany do dziś od 1897 roku. W 1993 r. marka odkryła związek między włóknami nerwowymi a komórkami Langerhansa, co udowodniło wpływ stresu na kondycję skóry, i zapoczątkowało wykorzystanie aromakologii w pielęgnacji. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie 6 topowych produktów marki!