Henna pudrowa - jak długo utrzymuje się efekt i jaka jest cena zabiegu?

Henna pudrowa to naturalny preparat pochodzenia roślinnego, stosowany do barwienia, który w ostatnim czasie zyskał niesamowitą popularność i zrewolucjonizował branżę beauty. Ta innowacyjna metoda koloryzacji odżywia i wzmacnia włoski, a efekt zabiegu może utrzymywać się nawet do 7. tygodni.

Co więcej, kolor jest bardziej intensywny, a jednocześnie wygląda subtelnie i naturalnie. Henna pudrowa nie tylko nadaje odpowiedni odcień brwiom, ale również pozwala uzupełnić pojedyncze ubytki i nadać im gęstości.

Henna pudrowa jest dostępna w 12. kolorach, które można ze sobą łączyć i tym samym, dobrać odcień idealnie pasujący do typu urody. Ponadto, dzięki zawartej witaminie E oraz C, henna pielęgnuje i odżywia brwi. Pozytywnie wpływa również na ich wzrost.

Zabieg trwa około 60 minut. Na dwie doby przed wykonaniem henny pudrowej zaleca się wykonanie próby uczuleniowej.

Zabieg zaczyna się od rozmowy, podczas której ustala się odpowiedni kształt i kolor brwi. Bardzo ważne są tu umiejętności kosmetyczki - powinna doradzić, w czym będziesz wyglądać najkorzystniej (z tego powodu odradzamy robienie henny pudrowej w domu).

Kosmetyczka oczyszcza brwi za pomocą specjalnego peelingu i szamponu. Wszystko po to, aby henna pudrowa trzymała się na włoskach i skórze jak najdłużej. Następnie szkicuje wzór, który ułatwi nakładanie henny. Aby nie zafarbować niechcianych miejsc na skórze, nałoży na okolice brwi i oczu specjalną białą pastę.

Następnie nakłada farbkę za pomocą cienkiego pędzelka. Na brwiach powinna pozostać około 20 minut (można ten czas wydłużyć nawet do pół godziny). Po wyznaczonym czasie kosmetyczka zmywa hennę i przystępuje do regulacji brwi jedną z dostępnych metod.

Przez 2-3 dni nie powinno się stosować środków do demakijażu, szczególnie tych na bazie olejków, które mogłyby wypłukiwać barwnik. Przez 24 godziny nie należy również moczyć brwi - z oczywistych powodów warto unikać basenu i sauny.

Nasza rada: hennę pudrową najlepiej jest wykonywać na kilka dni przed letnim sezonem.

Cena henny pudrowej wahają się od 50 do nawet 110 złotych. Wszystko zależy od miejscowości i salonu.

Henny pudrowej nie powinno się nakładać, jeśli wystąpiła reakcja uczuleniowa. Przeciwwskazaniem są również stany zapalne oczu i powiek, a także opuchlizna i choroby skóry.

Henny pudrowej nie powinno się wykonywać, jeśli w ostatnich miesiącach był wykonywany makijaż permanentny.

