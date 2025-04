Użytkowniczki TikToka mają obsesję na punkcie minimalistycznego makijażu. Dowodem na to jest mikrotrend „gym lips”, który w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności na platformie. Uspokajamy — to nie jest nowy zabieg w gabinecie medycyny estetycznej i nie musisz zapisywać się na listę oczekujących po konkretny kosmetyk. Nie ma też nic wspólnego z salą treningową. Modny termin „gym lips” to technika malowania ust, która, jak zaraz pewnie sama się przekonasz — nie jest ci taka obca. Makijaż wygląda naturalnie, jest prosty do wykonania, a wszystkie niezbędne kosmetyki masz już w swojej kosmetyczce.

Jak wykonać makijaż ust w stylu „gym lips”?

Termin „gym lips” ukuła nowojorska wizażystka i influencerka Kelli Anna Sewell. Jak wyjaśnia, usta mają być błyszczące, pełne i jednocześnie wyglądać jak najbardziej naturalnie. Do zrobienia potrzebujesz dwóch kosmetyków: konturówki i błyszczyka, których odcień jest zbliżony do koloru twoich ust. Pierwszym krokiem jest obrysowanie ust konturówką i wypełnienie ich kolorem, a następnie nadanie apetycznego połysku za pomocą ulubionego błyszczyka. Błyszczyk możesz zastąpić odżywczym masełkiem do ust, olejkiem, wazeliną lub pomadką ochronną. Efekt jest estetyczny, ale nieprzesadzony i śmiało możesz tak pójść pomalowana na siłownię, stąd nazwa.

Zanim jednak wykonasz makijaż, odpowiednio przygotuj usta. Zrób peeling, który wygładzi wargi i nada im soczysty kolor (możesz wykorzystać gotowy produkt z drogerii lub zrobić go za pomocą cukru), a następnie nałóż odżywczą maseczkę. Świetnie sprawdzi się np. miód lub lanolina z Ziai. Nałóż na usta i potrzymaj ok. 30 min. Wargi będą nawilżone, jędrne i jedwabiście miękkie.

