Jak gwiazda odmładza skórę jesienią?

Szukałam kosmetyków, która spełnią moje oczekiwania i staną się bezpieczną bazą codziennej pielęgnacji. Arkana jest młodą, polską marką, którą cechuje pasja i wyjątkowe zaangażowanie w zadowolenie swoich klientek. Jako ambasadorka kibicuję jej z całego serca! Moja skóra docenia produkty bogate w innowacyjne składniki, które pozbawione są sztucznych dodatków oraz wypełniaczy.

- Grażyna Wolszczak, ambasadorka marki Arkana

Reklama

Jak spowolnić działanie upływającego czasu?

Z wiekiem nasza skóra traci jędrność i gładkość. Upływającego czasu nie da się zatrzymać, ale na pewno można spowolnić jego działanie. Doskonale wiedzą o tym eksperci Arkana, którzy z myślą o potrzebach cery dojrzałej wprowadzili do bogatej oferty marki unikalny dermokrem Pyruvic Advanced 10% Cream 50ml zawierający aż 10 % kwasu pirogronowego. Kwas ten działa dermoplastycznie i stymulująco przez co napina i zwiększa gęstość skóry oraz zapobiega jej zanieczyszczaniu. Rekomendowany jest on zarówno do pielęgnacji cery 50 + z utratą jędrności, jak i tłustej i przetłuszczającej się.

fot. mat. prasowe

Piękno jest w nas, trzeba tylko je pielęgnować, by nigdy nie minęło.

- Grażyna Wolszczak, ambasadorka marki Arkana

Regularne stosowanie dermokremu Pyruvic Advanced 10% Cream sprawia, że skóra odmładza się i przebudowuje swoją strukturę dając odczuwalny efekt liftu. Kwas pirogronowy stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ujędrniając i uelastyczniając skórę, oczyszcza ją i zmniejsza ilość zaskórników.

Jeśli marzysz, aby Twoja skóra była promienna, elastyczna i wyraźnie odmłodzona wypróbuj Pyruvic Advanced 10% Cream. Kosmetyk jest dostępny w rekomendowanych gabinetach Arkana oraz w sklepie online. Aby osiągnąć najlepszy efekt terapii eksperci Arkana rekomendują dwutorowe działanie.

Wykonaj zabieg w gabinecie kosmetycznym na bazie kwasu pirogronowego. Podtrzymuj efekty kuracji stosując domową pielęgnację kremem Pyruvic Advanced 10% Cream.

fot. mat. prasowe

Arkana i polska jakość

Arkana jest polską marką, produkującą kosmetyki zawierające składniki o medycznej skuteczności. Oferta obejmuje produkty dedykowane do domowej pielęgnacji oraz stworzone z myślą o profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Marka od ponad 5 lat inspiruje Polki, by przy wykorzystaniu kosmetyków o precyzyjnie dobranych składach każdego dnia odkrywać swoje Arkana urody Działu Badań i Rozwoju.

Reklama

Arkana nie tylko śledzi światowe trendy w kosmetologii, ale i je inicjuje. Dzięki temu po kosmetyki Arkana tak chętnie sięgają Profesjonaliści zarówno w kraju, jak i zagranicą. Do dyspozycji swoich Klientów Arkana oddała aż 14 linii kosmetycznych czyli ok. 200 produktów. Marka może poszczycić się także 2 opatentowanymi peptydami oraz 11 zagranicznymi filiami. Warto podkreślić, że kosmetyki Arkana dzięki wysokim stężeniom składników aktywnych skutecznie pomagają w walce z najczęstszymi problemami dermatologicznymi jak trądzik różowaty, przebarwienia, bruzdy czy zmarszczki.